50 forintból liszt, krumpli és kenyér? 35 éve még simán kijött

1990-ben még valóban számított, ha az ember zsebében volt egy ötvenforintos érme. Ma ez már szinte aprópénznek számít, de akkoriban egyetlen érme is komoly lehetőségeket rejtett: egy gombóc fagylalt, egy mozijegy, vagy akár egy bőséges menzaebéd ára is lehetett. A rendszerváltás körüli időszak árai persze gyorsan változtak, de 1990-ben még sokak számára kézzelfogható értéket képviselt az 50 forint. Összegyűjtöttük, mit is lehetett vásárolni 50 forintból 1990-ben.

Megnéztük az 1990-es Statisztikai Évkönyvet, mit lehetett, és mit nem lehetett venni 50 forintból akkoriban. Az árak literben, illetve kilogrammban értendőek, amennyiben nem tüntettünk fel mást.

Élelmiszerek

A tarja 177 forintba került, a csont nélküli sertéscomb 244-be. A szeletelt téliszalámi 487 forint volt, a párizsi 129. A bontott csirke 128 forint volt, 1 tojás pedig 4 forint 10 fillér. Csemegeszalonna 74 forintba került

A 2,8-as zsírtartalmú tejért 18 forint 10 fillért, a trappistáért 221 forintot, míg a tejfölért 92 forintot kellett fizetni.

Búzalisztet 15 forint 20 fillérért, rizst 44 forint 90 fillérért, fehér kenyeret 14 forint 80 fillérért lehetett kapni. A cukor 35 forint 30 fillér volt, a burgonya 14 forint 20 fillér.

A burgonyáért 14 forint 20 fillért, a vöröshagymáért 18 forint 80 fillért, sárgarépáért 23 forint 30 fillért kértek az eladók.

Aki almát akart venni, 24 forint 70 fillért hagyott a boltban, a körte 30 forint 80 fillér volt, míg a narancs 73 forint. A csemege fűszerpaprika 254, az asztali só 9 forint 30 fillér.

Élvezeti cikkek

Bort 61 forintért, világos sört 16 forint 50 fillérért lehetett inni, pörkölt kávét 570 forintért, a füstszűrős Fecske cigarettát 24 forint 80 fillérért lehetett hazavinni.

Ruházat

Egy hosszú ujjú férfiing 633 forint volt, egy női ruha 1280. Férfi félcipő 1840 forintba került, míg a női 1380-ba, a gyermek cipő pedig 923-ba.

Műszaki cikkek

Egy 160 literes hűtőszekrény 9950 forint volt, egy automata mosógép 23 ezer 830 forint.