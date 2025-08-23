1 órája
A hűség festőjét a kiállított alkotásai idézik a hevesi szülőfalujában
Nagyrédén a nagyközségben született Molnár József festőművész és lánya, Molnár Moni Morelly grafikusművész alkotásaiból nyílt tárlat. A 750 éves Nagyréde idei rendezvénysorozatában ez már a negyedik kiállítás.
Az idén 750 éves Nagyréde jubileumi rendezvénysorozatában pénteken immár negyedik alkalommal nyílt kortárs festészeti kiállítás a nagyközségben a Molnár József Közösségi Színtérben. Ez alkalommal a nagyrédei születésű Molnár József festőművész és Gyöngyösön született lánya, Molnár Moni Morelly grafikusművész alkotásaiból válogattak a tárlat szervezői.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A megnyitó alaphangulatát a Nagyrédei Asszonykórus fellépése adta meg, majd Boda Mária közoktatási szakértő méltatta apa és lánya munkásságát, amelynek révén – mint fogalmazott – a múlt üzenete a jelenben él tovább.
A 750 éves Nagyréde jeles szülöttjére is emlékezik a kiállítással
Molnár Józsefet a helyiek a hűség festőjének nevezik, mert egész életében büszke volt nagyrédeiségére. Élete során Földünk sok táját bejárta, de mindig megmaradt nagyrédeinek, megőrizte a szülőföldje iránti tiszteletét, és a nagyközség temetőjében nyugszik. A festő 1997-ben 39 festményét ajándékozta Nagyrédének. Ez az anyag hívta életre a rédei galériát, amelynek állománya azóta gyarapodott. A község intézményeiben – községháza, iskola, napközi – több képe látható. A művelődési ház előterében az eltelt évtizedek ellenére jó állapotban van az egész falat díszítő sgraffito, amelyet 2019-ben helyi védelem alá vett az önkormányzat. A házasságkötő termet az egyik főműve, egy márványmozaik kompozíció ékesíti. Nagyréde óvja a Molnár-hagyatékot, az önkormányzat tulajdonában lévő félszáz festmény állandó kiállításon látható egyéb időben is.
A kiállítás megnyitóján a családjával együtt megjelent Molnár Moni Morelly grafikusművész édesapja Gellért-hegyre és a Feneketlen-tóra néző budai műtermében nőtt föl. A tárlaton látható alkotásain tükröződik a valóság hétköznapi csodája, amellyel nem tud betelni. A képek idilli hangulatot árasztanak: vigasztalnak, megnyugtatnak, és talán még gyógyítanak is. A művész a műveiből áradó békességet, harmóniát és boldogságot kívánja megosztani mindenkivel őszinte szeretettel.
Molnár József bejárta a világot, de mindig megmaradt nagyrédeinek + fotók
Megütheti a bokáját, aki nem kér engedélyt a melléképületekre, mutatjuk, mit lehet és mit nem
Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!
Csak a drogériába ugrott be az egri nő bevásárlás után, több mint kellemetlen, ami ezután történt