A hűség festőjét a kiállított alkotásai idézik a hevesi szülőfalujában

Az idén 750 éves Nagyréde jubileumi rendezvénysorozatában pénteken immár negyedik alkalommal nyílt kortárs festészeti kiállítás a nagyközségben a Molnár József Közösségi Színtérben. Ez alkalommal a nagyrédei születésű Molnár József festőművész és Gyöngyösön született lánya, Molnár Moni Morelly grafikusművész alkotásaiból válogattak a tárlat szervezői.

A 750 éves Nagyréde kiállítással emlékezik Molnár József festőművészre

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A megnyitó alaphangulatát a Nagyrédei Asszonykórus fellépése adta meg, majd Boda Mária közoktatási szakértő méltatta apa és lánya munkásságát, amelynek révén – mint fogalmazott – a múlt üzenete a jelenben él tovább.

A 750 éves Nagyréde jeles szülöttjére is emlékezik a kiállítással

Molnár Józsefet a helyiek a hűség festőjének nevezik, mert egész életében büszke volt nagyrédeiségére. Élete során Földünk sok táját bejárta, de mindig megmaradt nagyrédeinek, megőrizte a szülőföldje iránti tiszteletét, és a nagyközség temetőjében nyugszik. A festő 1997-ben 39 festményét ajándékozta Nagyrédének. Ez az anyag hívta életre a rédei galériát, amelynek állománya azóta gyarapodott. A község intézményeiben – községháza, iskola, napközi – több képe látható. A művelődési ház előterében az eltelt évtizedek ellenére jó állapotban van az egész falat díszítő sgraffito, amelyet 2019-ben helyi védelem alá vett az önkormányzat. A házasságkötő termet az egyik főműve, egy márványmozaik kompozíció ékesíti. Nagyréde óvja a Molnár-hagyatékot, az önkormányzat tulajdonában lévő félszáz festmény állandó kiállításon látható egyéb időben is.

A kiállítás megnyitóján a családjával együtt megjelent Molnár Moni Morelly grafikusművész édesapja Gellért-hegyre és a Feneketlen-tóra néző budai műtermében nőtt föl. A tárlaton látható alkotásain tükröződik a valóság hétköznapi csodája, amellyel nem tud betelni. A képek idilli hangulatot árasztanak: vigasztalnak, megnyugtatnak, és talán még gyógyítanak is. A művész a műveiből áradó békességet, harmóniát és boldogságot kívánja megosztani mindenkivel őszinte szeretettel.