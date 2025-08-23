augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Apa és lánya tárlata

1 órája

A hűség festőjét a kiállított alkotásai idézik a hevesi szülőfalujában

Címkék#Molnár József#nagyrédei#750#Molnár Moni Morelly#kiállítás

Nagyrédén a nagyközségben született Molnár József festőművész és lánya, Molnár Moni Morelly grafikusművész alkotásaiból nyílt tárlat. A 750 éves Nagyréde idei rendezvénysorozatában ez már a negyedik kiállítás.

Szabó István

Az idén 750 éves Nagyréde jubileumi rendezvénysorozatában pénteken immár negyedik alkalommal nyílt kortárs festészeti kiállítás a nagyközségben a Molnár József Közösségi Színtérben. Ez alkalommal a nagyrédei születésű Molnár József festőművész és Gyöngyösön született lánya, Molnár Moni Morelly grafikusművész alkotásaiból válogattak a tárlat szervezői. 

A 750 éves Nagyréde kiállítással emlékezik Molnár József festőművészre
A 750 éves Nagyréde kiállítással emlékezik Molnár József festőművészre
Forrás:  Czímer Tamás / Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A megnyitó alaphangulatát a Nagyrédei Asszonykórus fellépése adta meg, majd Boda Mária közoktatási szakértő méltatta apa és lánya munkásságát, amelynek révén – mint fogalmazott – a múlt üzenete a jelenben él tovább. 

A 750 éves Nagyréde jeles szülöttjére is emlékezik a kiállítással

Molnár Józsefet a helyiek a hűség festőjének nevezik, mert egész életében büszke volt nagyrédeiségére. Élete során Földünk sok táját bejárta, de mindig megmaradt nagyrédeinek, megőrizte a szülőföldje iránti tiszteletét, és a nagyközség temetőjében nyugszik. A festő 1997-ben 39 festményét ajándékozta Nagyrédének. Ez az anyag hívta életre a rédei galériát, amelynek állománya azóta gyarapodott. A község intézményeiben – községháza, iskola, napközi – több képe látható. A művelődési ház előterében az eltelt évtizedek ellenére jó állapotban van az egész falat díszítő sgraffito, amelyet 2019-ben helyi védelem alá vett az önkormányzat. A házasságkötő termet az egyik főműve, egy márványmozaik kompozíció ékesíti. Nagyréde óvja a Molnár-hagyatékot, az önkormányzat tulajdonában lévő félszáz festmény állandó kiállításon látható egyéb időben is. 

A kiállítás megnyitóján a családjával együtt megjelent Molnár Moni Morelly grafikusművész édesapja Gellért-hegyre és a Feneketlen-tóra néző budai műtermében nőtt föl. A tárlaton látható alkotásain tükröződik a valóság hétköznapi csodája, amellyel nem tud betelni. A képek idilli hangulatot árasztanak: vigasztalnak, megnyugtatnak, és talán még gyógyítanak is. A művész a műveiből áradó békességet, harmóniát és boldogságot kívánja megosztani mindenkivel őszinte szeretettel.





 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu