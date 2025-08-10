augusztus 10., vasárnap

Szépkorú

A 90. születésnapján köszöntötték a sokak által ismert egri urat

Eger önkormányzata a város nevében köszöntötte János bácsit. Gömöri László alpolgármeter látogatott el a 90 éves, idős úrhoz születésnapján.

Ahogy sokhelyütt, úgy Egerben is szokás, hogy a szép kort megélt, közkeletű kifejezéssel szépkorú embereket köszöntik a helyi elöljárók. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy  90 évesek -  Egerben Sebestyén Jánost köszöntötték születésnapja alkalmából pénteken a város nevében.

A 90 éves János bácsit köszöntötték Fotó: Gömöri László Facebook
A 90 évesek köszöntése hagyomány

- A sokak által ismert János bácsi jó egészségnek örvend és nagy szeretet veszi körül. Boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse szeretetben, egészségben! - írta Facebook oldalán Gömöri László alpolgármester.

Legutóbb is beszámoltunk egy szép kerek születésnapról, akkor Gyöngyösön köszöntötték Anna nénit, aki Honthy Hannát is személyesen ismerte.

 

