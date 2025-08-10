1 órája
A 90. születésnapján köszöntötték a sokak által ismert egri urat
Eger önkormányzata a város nevében köszöntötte János bácsit. Gömöri László alpolgármeter látogatott el a 90 éves, idős úrhoz születésnapján.
Ahogy sokhelyütt, úgy Egerben is szokás, hogy a szép kort megélt, közkeletű kifejezéssel szépkorú embereket köszöntik a helyi elöljárók. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy 90 évesek - Egerben Sebestyén Jánost köszöntötték születésnapja alkalmából pénteken a város nevében.
A 90 évesek köszöntése hagyomány
- A sokak által ismert János bácsi jó egészségnek örvend és nagy szeretet veszi körül. Boldog születésnapot kívánunk, Isten éltesse szeretetben, egészségben! - írta Facebook oldalán Gömöri László alpolgármester.
Honthy Hannát személyesen ismerte a 90 éves gyöngyösi Anna néni
Legutóbb is beszámoltunk egy szép kerek születésnapról, akkor Gyöngyösön köszöntötték Anna nénit, aki Honthy Hannát is személyesen ismerte.
Végre pénzespostás csengetett a kirúgott mátraalji kismamáknál
Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között!