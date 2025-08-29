Kettő híján száz éves Bözsi néni - pozitív életszemlélete és humora a régi

Csütörtökön köszöntötték a 98 éves Géczy Gézáné Bözsi nénit Pálosvörösmarton, adta hírül Bodócs Attila polgármester.

A 98 éves Bözsi néni és Bodócs Attila

Forrás: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat / Facebook

– Ma igazán különleges nap volt számunkra, mert köszönthettük Bözsi nénit. Fantasztikus humorával és pozitív életfelfogásával mindenkit megmosolyogtatott, és inspirált bennünket. Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a csodás pillanatnak, és hogy ilyen csodálatos személyt ismerhetek. Kívánunk neki még sok boldog, egészséges évet! Köszönjük a vendéglátást! – fogalmazott Bodócs Attila.

98 évesen is pozitív életfelfogással él Bözsi néni

Portálunkon mindig örömmel számolunk be szépkorúak köszöntéséről. Hevesben is szép hagyomány, hogy a települési önkormányzatok köszöntéssel, kedves szavakkal, ajándékkal lepik meg meg a kerek életkort betöltő nyugdíjasokat.

