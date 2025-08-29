augusztus 29., péntek

Születésnap

1 órája

Kettő híján száz éves Bözsi néni - pozitív életszemlélete és humora a régi

Címkék#Géczy Gézáné Bözsi#születésnap#szépkorúak#önkormányzat#Pálosvörösmart

A szépkorú Géczy Gézánét köszöntötték születésnapján Pálosvörösmarton. A 98 éves Bözsi néni ma is mindenkinek mosolyt varázsol az arcára.

Szabó István

Csütörtökön köszöntötték a 98 éves Géczy Gézáné Bözsi nénit Pálosvörösmarton, adta hírül Bodócs Attila polgármester.

A 98 éves Bözsi néni és Bodócs Attila
A 98 éves Bözsi néni és Bodócs Attila
Forrás: Pálosvörösmart Községi Önkormányzat / Facebook

– Ma igazán különleges nap volt számunkra, mert köszönthettük Bözsi nénit. Fantasztikus humorával és pozitív életfelfogásával mindenkit megmosolyogtatott, és inspirált bennünket. Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehettem ennek a csodás pillanatnak, és hogy ilyen csodálatos személyt ismerhetek. Kívánunk neki még sok boldog, egészséges évet! Köszönjük a vendéglátást! – fogalmazott Bodócs Attila. 

98 évesen is pozitív életfelfogással él Bözsi néni

Portálunkon mindig örömmel számolunk be szépkorúak köszöntéséről. Hevesben is szép hagyomány, hogy a települési önkormányzatok köszöntéssel, kedves szavakkal, ajándékkal lepik meg meg a kerek életkort betöltő nyugdíjasokat. 

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Júniusban számoltunk be a gyöngyösi Idősek Bentlakásos Otthonában mosollyal, dallal, méltóságga élő 90 éves gyöngyösi Anna néniről, személyesen ismerte Honthy Hannát. Májusban vécsi szülőházában köszöntötte az önkormányzat a 95 éves Magdus nénit. Tavaly októberben Domoszlón nem kevesebb, mint 19 olyan szépkorú lakosát köszöntötte az önkormányzat az idősek világnapján, akik mind betöltötték a 90. életévüket, sőt, volt, aki a 100-at is. Éppen két éve beszélgettük Adácson Sanyi bácsival, aki akkor várta az újabb miniszterelnöki oklevelet már – a 100. születésnapjára.

 




 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
