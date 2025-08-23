Verpeléten a Bor és Nóta Ünnepén ereszthettük le a gőzt, ez a program minden korosztálynak szólt + fotók

A finom borok, bordalok és nóták kedvelői idén sem hagyták ki Verpelétet szombaton – újra megrendezték a város legnépszerűbb eseményét, A Bor és Nóta Ünnepét. A rendezvény ezúttal is egész napos zenés és kulturális programokkal várta az érdeklődőket: volt népi játszótér, kézműves vásár és főzőverseny is. A program délelőtt kilenc órakor indult, amikor a főzőcsapatok átvették kötényüket és fakanalukat, majd nekiláttak a készülődésnek. A megnyitón Farkas Sándor, Verpelét polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és hivatalosan is kezdetét vette A Bor és Nóta Ünnepe.

Több mint 20 lovas vonult fel, nagy sikert aratott idén is a Bor és Nóta Ünnepe Verpeléten

Fotó: Csorba Kitti

A Bor és Nóta Ünnepe régre visszanyúló hagyomány

—Itt Verpeléten, mint minden Mátra környéki, sőt országos borvidéken, a szüretet általában szüreti fesztivállal, felvonulással kezdik. Itt is évszázados hagyománya van ennek, de így, borral és nótával összekapcsolva, már több mint húsz éve rendezzük meg ezt az ünnepet. Annak idején el is neveztük, hogy a bor és a nóta faluja, de most már város lettünk, így ma A Bor és Nóta Ünnepe Verpeléten nevet viseli – mondta Farkas Sándor polgármester.