augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mulatság

1 órája

Verpeléten a Bor és Nóta Ünnepén ereszthettük le a gőzt, ez a program minden korosztálynak szólt + fotók

Címkék#Bor és Nóta Ünnep#hagyomány#Verpelét

Augusztus utolsó előtti szombatján idén is megrendezték A Bor és Nóta Ünnepét Verpeléten. A mátrai város több mint húsz éve ápolja ezt a hagyományt, ahol a jó bor mellé mulatság, szüreti felvonulás, nótaest és ingyenes vendéglátás is társul.

Csorba Kitti

A finom borok, bordalok és nóták kedvelői idén sem hagyták ki Verpelétet szombaton – újra megrendezték a város legnépszerűbb eseményét, A Bor és Nóta Ünnepét. A rendezvény ezúttal is egész napos zenés és kulturális programokkal várta az érdeklődőket: volt népi játszótér, kézműves vásár és főzőverseny is. A program délelőtt kilenc órakor indult, amikor a főzőcsapatok átvették kötényüket és fakanalukat, majd nekiláttak a készülődésnek. A megnyitón Farkas Sándor, Verpelét polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és hivatalosan is kezdetét vette A Bor és Nóta Ünnepe.

A Bor és Nóta Ünnepe, Verpelét, hagyomány
Több mint 20 lovas vonult fel, nagy sikert aratott idén is a Bor és Nóta Ünnepe Verpeléten
Fotó: Csorba Kitti

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Bor és Nóta Ünnepe régre visszanyúló hagyomány

—Itt Verpeléten, mint minden Mátra környéki, sőt országos borvidéken, a szüretet általában szüreti fesztivállal, felvonulással kezdik. Itt is évszázados hagyománya van ennek, de így, borral és nótával összekapcsolva, már több mint húsz éve rendezzük meg ezt az ünnepet. Annak idején el is neveztük, hogy a bor és a nóta faluja, de most már város lettünk, így ma A Bor és Nóta Ünnepe Verpeléten nevet viseli  – mondta Farkas Sándor polgármester.

A főzőversenyt követően 17 hagyományőrző csoport vonult fel és mutatta be műsorát. Délután 2 órakor Kovács Tamás atya elvégezte a szőlőszentelést – ezzel megköszönték az idei termést.

Ha januárban fohászkodunk Szent Vincéhez a jó szőlőért és borért, akkor ilyenkor illik hálát is adni

 – mondta a polgármester.

A Bor és Nóta Ünnepe, Verpelét
A szőlőszentelést Kovács Tamás atya végezte el
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

A szőlőszentelés után kezdetét vette a nagyszabású szüreti felvonulás

Több mint húsz lovas vezette a sort, őket követték a díszes hintókon érkező lovas fogatosok – tíznél is többen. A menethez később a helyi gazdák is csatlakoztak feldíszített traktorjaikkal és pótkocsijaikkal, amelyeken vendégeket is szállítottak. Egy pár motoros is felvonult.

A közönséget fúvószenekar szórakoztatta, este 6 órától pedig kezdetét vette a hagyományos nótaest. Az est zárásaként a Gonda Music Band és Báder Mari szolgáltatták a talpalávalót a retró diszkón a fiatalabbak legnagyobb örömére.

Így telt a Bor és a Nóta ünnepe Verpeléten

Fotók: Csorba Kitti/heol.hu

A program, mint minden évben, teljesen ingyenes volt. Az érdeklődőket rétessel, szőlővel, lángossal és sok más finomsággal kínálták. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, idén is teltházas volt. A hatos tévécsatorna részleteket is bemutat az eseményről.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu