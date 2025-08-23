42 perce
Verpeléten a Bor és Nóta Ünnepén ereszthettük le a gőzt, ez a program minden korosztálynak szólt + fotók
Augusztus utolsó előtti szombatján idén is megrendezték A Bor és Nóta Ünnepét Verpeléten. A mátrai város több mint húsz éve ápolja ezt a hagyományt, ahol a jó bor mellé mulatság, szüreti felvonulás, nótaest és ingyenes vendéglátás is társul.
A finom borok, bordalok és nóták kedvelői idén sem hagyták ki Verpelétet szombaton – újra megrendezték a város legnépszerűbb eseményét, A Bor és Nóta Ünnepét. A rendezvény ezúttal is egész napos zenés és kulturális programokkal várta az érdeklődőket: volt népi játszótér, kézműves vásár és főzőverseny is. A program délelőtt kilenc órakor indult, amikor a főzőcsapatok átvették kötényüket és fakanalukat, majd nekiláttak a készülődésnek. A megnyitón Farkas Sándor, Verpelét polgármestere köszöntötte a résztvevőket, és hivatalosan is kezdetét vette A Bor és Nóta Ünnepe.
A Bor és Nóta Ünnepe régre visszanyúló hagyomány
—Itt Verpeléten, mint minden Mátra környéki, sőt országos borvidéken, a szüretet általában szüreti fesztivállal, felvonulással kezdik. Itt is évszázados hagyománya van ennek, de így, borral és nótával összekapcsolva, már több mint húsz éve rendezzük meg ezt az ünnepet. Annak idején el is neveztük, hogy a bor és a nóta faluja, de most már város lettünk, így ma A Bor és Nóta Ünnepe Verpeléten nevet viseli – mondta Farkas Sándor polgármester.
A főzőversenyt követően 17 hagyományőrző csoport vonult fel és mutatta be műsorát. Délután 2 órakor Kovács Tamás atya elvégezte a szőlőszentelést – ezzel megköszönték az idei termést.
Ha januárban fohászkodunk Szent Vincéhez a jó szőlőért és borért, akkor ilyenkor illik hálát is adni
– mondta a polgármester.
A szőlőszentelés után kezdetét vette a nagyszabású szüreti felvonulás
Több mint húsz lovas vezette a sort, őket követték a díszes hintókon érkező lovas fogatosok – tíznél is többen. A menethez később a helyi gazdák is csatlakoztak feldíszített traktorjaikkal és pótkocsijaikkal, amelyeken vendégeket is szállítottak. Egy pár motoros is felvonult.
A közönséget fúvószenekar szórakoztatta, este 6 órától pedig kezdetét vette a hagyományos nótaest. Az est zárásaként a Gonda Music Band és Báder Mari szolgáltatták a talpalávalót a retró diszkón a fiatalabbak legnagyobb örömére.
A program, mint minden évben, teljesen ingyenes volt. Az érdeklődőket rétessel, szőlővel, lángossal és sok más finomsággal kínálták. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, idén is teltházas volt. A hatos tévécsatorna részleteket is bemutat az eseményről.
