A mentőhelikopterhez sietett egy kislány Szilvásváradon - amit tett, arra a légimentők sem voltak felkészülve

A Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány Facebook oldalán egy különleges posztra lettünk figyelmesek. Egy kislány tette igazán különlegessé a légimentők napját Szilvásváradon.

Ezzel ajándékozta meg a szilvásváradi légimentőket a kislány

Forrás: Magyarországi Légimentésért Közhasznú Alapítvány/Facebook

A nagy melegben olvadunk, de ha az alábbiakat elolvassuk, akkor olvadunk el igazán!

- így kezdődik a poszt.

A kislány egy apartmanból kilépve odasétált a légimentősökhöz, és egy apró ajándékot adott át nekik. Elmondta, hogy az édesanyja készítette, és azért szerette volna nekik adni, mert örül annak, hogy ők így segítenek az embereknek.

Olyan cuki volt... oda is hívtuk a helikopterhez...

- olvasható a bejegyzésben.

Majd annak reményében zárták a megható írást, hogy a poszt eljut a kislány szüleihez, ugyanis viszonozni szeretnék az ajándékot.