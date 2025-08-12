1 órája
A rejtélyes ásatásra diákok ezrei érkezhetnek vármegyénkbe Budapesttől Miskolcig
A Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program volt a témája a Nemzeti Örökség Intézete, a Magyarságkutató Intézet, és az Abasári Népfőiskola Alapítvány a gyöngyösi tanácskozásának. Az abasári ásatás a program része lesz a jövőben.
A napokban az abasári ásatás jövőjéről tanácskozott a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI), a Magyarságkutató Intézet (MKI), és az Abasári Népfőiskola Alapítvány (ANA) a gyöngyösi Mátra Múzeumban. Grócz Zsolt, az ANA kuratóriumának elnöke portálunknak arról beszélt, hogy a téma a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program volt, amelyet a NÖRI dolgozott ki néhány éve, kifejezetten a történelmi emlékhelyeink vonatkozásában. Mint ismert, az abasári ásatás során feltárt XI. századi királyi központ maradványait 2021-ben nyilvánították történelmi emlékhellyé.
– Ennek a programnak az a lényege, hogy a fiatalsággal megismertesse a nemzeti történelmünket és kultúránkat, ezzel erősítve bennük a nemzeti öntudatot, a hazaszeretetet. Cél az, hogy az interaktív történelemórák élővé tegyék a kultúránkat, a hagyományainkat, s a diákok a helyszíneken olyan élményt kapjanak, hogy igényük legyen a többi magyar történelmi emlékhelyet is felkeresni. Ez a projekt 5 kísérleti helyszínen kezdődött meg pár éve. Múzeumpedagógus vagy történelemtanár tart interaktív foglalkozást a fiataloknak az adott történelmi emlékhelyről egy félnapos program során, a diákok kvízt töltenek ki a hallottakból. Három év alatt hatalmasat fejlődött ez a projekt, ma már közel 50 helyszínre lehet vinni a diákcsoportokat. Tavaly sokkal több minr 100 ezer gyerek jutott így el valamelyik magyarországi történelmi emlékhelyre – részletezte Grócz Zsolt.
Az abasári leletek átírhatják történelmünket – FotókCsütörtökön felavatták és megszentelték azt az emlékkövet, amely az abasári XI. századi királyi központ maradványainak történelmi emlékhellyé nyilvánítását jelzi.
Az abasári ásatás a Nemzeti Emlékezetpedagógiai Program része lesz a jövőben
A programot a magyar kormány támogatja, az állami büdzsében elkülönített keretből lehet fizetni az utazást és a múzeumpedagógus, illetve a tanár díjazását. tette hozzá a kuratóriumi elnök.
– Eddig is nagyon szerettem volna, ha ebbe a projektbe Abasár is bekapcsolódhatna. Sajnos, mi erre még nem állunk készen az infrastruktúra terén, hiszen az ásatáson még nem ért véget a teljes feltárás. Még nincs olyan látogatóközpontunk, ahol le lehetne ültetni egy osztályt, és olyan interaktív terünk, ahol foglalkoztatni tudnánk ezeket a csoportokat, élményt adva a látogatóknak. Egy folyamat elején tartunk. A mostani találkozó éppen arról szólt, mi az az irány, amerre Abasár elindulhatna, hogyan lehetne pótolni a még meglévő hiányosságokat, hogy ide diákcsoportok érkezhessenek. A program eddigi működése azt mutatja, hogy akár 100-150 kilométer távolságról is érdemes megcélozni egy-egy történelmi emlékhelyet, mert az utazás és a foglalkozás így belefér a pedagógus munkaidejébe, egy tanítási napba. Mindez azt jelenti, hogy a jövőben Budapesttől Miskolcig fogadhatnánk csoportokat, sőt messzebbről is – magyarázta Grócz Zsolt.
Az Aba-nemzetség örökségének ápolására szövetkezett vármegyénk öt települése
Az őszi, budapesti konferencián sok kérdésben konkrét válaszok születhetnek
Most a mi térfelünkön pattog a labda, tette hozzá a kuratóriumi elnök..
– A projekt abasári elemeit a Klebelsberg Központtal közösen kell majd megszerveznünk, az állam rajtuk keresztül támogatja a programot. Mindez úgy történik, hogy az adott történelmi emlékhely számára kifizetik a látogatócsoportok – alkalmanként 20-30 diák – belépőjegyét az állami keretből. A gyöngyösi tanácskozás után kijöttünk a feltáráshoz is, és azzal váltunk el, hogy mindenki átgondolja a saját lehetőségeit a továbblépéshez Abasár bekapcsolódása érdekében. A helyzet persze, még meglehetősen képlékeny Abasáron, mivel az ásatás még nem ért véget. A Magyarságkutató Intézettől is függ, milyen ütemet kap a feltárás folytatása. A közeljövőben egyeztetek M. Lezsák Gabriellával, az MKI új főigazgatójával. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata ősszel írja ki az Abasár királyi központ tervpályázatát, és lesz egy konferencia is, ahol sok más mellett a mi ügyünk is téma lesz. Bízom benne, hogy akkor már konkretizálódhat több bizonytalan kérdés is – foglalta össze Grócz Zsolt.
A szenzációs eredményt hozott abasári ásatás híre már elterjedt az országban
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
Intenzívről a kardiológiára, kiírta magából a beteg, mit élt át az egri kórházban