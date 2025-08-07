Vigyázzon ezzel a vitaminnal, veszélyes! Kivonták a forgalomból

augusztus 7., csütörtök

Egy gyerekeknek is ajánlott gumivitaminról azt állítják, hogy enyhíti az ADHD tüneteit – a hatóságok azonban másként látják. A termékkel szemben élelmiszer-biztonsági kockázat és megtévesztő fogyasztói tájékoztatás gyanúja miatt indított vizsgálatot a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Heol.hu

Több tucat, közösségi médiában terjedő videó reklámozza az ADHD kezelésére alkalmasként a Drops of Nature MYCO GUMIVITAMIN nevű készítményét – ez azonban felkeltette a hatóságok figyelmét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztálya hivatalos vizsgálatot indított a termék ügyében, élelmiszer-biztonsági és fogyasztóvédelmi aggályok miatt.

A terméket az ADHD tüneteinek enyhítésére alkalmas szerként mutatják be.
Forrás: NKFH

A vizsgálat alapjául lakossági közérdekű bejelentés szolgált, amely felhívta a hatóságok figyelmét a közösségi médiában (TikTok, Facebook) terjedő reklámokra. A „Myco-Magyarország” felhasználói néven közzétett videókban a terméket az ADHD tüneteinek (figyelemzavar, hiperaktivitás, túlzott mozgásigény, időbeosztási nehézségek) enyhítésére alkalmas szerként mutatják be. A felületen jelenleg több mint 30 ilyen reklám található – írta az NKFH.

A magyar nyelvű weboldalon a termékhez fűzött tájékoztatás a következő állításokat tartalmazza: ADHD tüneteinek enyhítése, kiegyensúlyozottság, emésztésjavítás, mentális egészség, stresszcsökkentés, energiaszint-növelés – ezek a kijelentések azonban túllépik az élelmiszerek esetén jogszerűen közölhető egészségre vonatkozó állításokat, mivel az élelmiszerek esetében betegségmegelőző, tünetenyhítő vagy gyógyító hatás tulajdonítása tiltott.

A termék weboldalon feltüntetett magyar elnevezése megtévesztő, ugyanis a készítmény összetétele szerint vitaminokat egyáltalán nem tartalmaz. Fő összetevői különböző gombák, valamint a Withania somnifera (Ashwagandha) növény gyökerének kivonata. 

A hatósági ellenőrzés fényt derített arra, hogy nem csak a termékkel kapcsolatos tájékoztatás, hanem a termék összetevői miatt is aggályos a készítmény. Több olyan gombát tartalmaz – például Trametes versicolor (L.) Lloyd (Lepketapló), Inonotus obliquus (Fr.) Pilát (Chaga) – melyek élelmiszer kategóriában összetevőként felhasználva „új élelmiszernek” (novel food) minősülnek nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió egész területén. Ezen élelmiszer-összetevők csak külön engedélyezési eljárás után kerülhetnek élelmiszerekben felhasználásra, amely engedéllyel az említett gombák jelenleg nem rendelkeznek, így felhasználásuk jogszerűtlen.

Az Ashwagandha kivonat napi ajánlott mennyisége (500 mg) szintén meghaladja a Magyarországon biztonságosnak ítélt szintet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) által kiadott negatív lista alapján a növényi anyag napi megengedett mennyisége 250 mg lenne. Ráadásul a felhasznált kivonat koncentrációja miatt a tényleges mennyiség akár nagyságrendekkel nagyobb lehet, ami komoly élelmiszer-biztonsági kockázatot jelent. A túladagolás tünetei lehetnek: hányás, hasmenés, hasi görcsök, pajzsmirigyproblémák.

– A termék megjelenése és ízesítése, valamint a megtévesztő tájékoztatás túlfogyasztásra ösztönözhet, ez pedig tovább növeli az egészségügyi kockázatot. A weboldalon továbbá nem szerepel a gyártó vagy forgalmazó adata, amely jogszabály szerint kötelező elem. Emellett az eltúlzott pozitív vásárlói értékelések is manipulációra utalnak. A hatósági vizsgálat jelenleg is folyamatban van – a termék vásárlása nem javasolt – írta az NKFH.

Mivel a termék forgalmazása vélhetően határon átnyúló tevékenység, a hatósági intézkedések (weboldal és közösségi hirdetések letiltása) kivitelezése időigényesebb lehet. Ezért a hatóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásárolják és ne fogyasszák el a Drops of Nature márkanév alatt forgalmazott MYCO organic & functional mushroom gummies-t (MYCO Gumivitamint).

– Amennyiben a termék fogyasztása után egészségügyi panasz jelentkezett, forduljanak háziorvoshoz, és értesítsék az NKFH-t – javasolták. 

Fontos tanácsok a biztonságos vásárláshoz:

• Ne dőljenek be a közösségi médiában terjedő, csodát ígérő reklámoknak!

• Ne vásároljanak olyan weboldalról, ahol nem ismert a forgalmazó, hiányos a tájékoztatás, vagy manipulált vélemények szerepelnek!

• Ne hozzanak elhamarkodott döntést a „kedvező ár” láttán!

A természetes összetétel nem garancia a biztonságra – különösen érzékeny fogyasztói csoportok (gyermekek, várandós nők, szoptató anyák, gyógyszert szedők) esetén.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, eltűnt a magyar polcokról egy külföldi édesség:

 

