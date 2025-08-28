Nem tetszik a Tisza Párt többkulcsos adórendszere az egrieknek sem + videóval

A napokban az derült ki, hogy a Tisza Párt eltörölné a 15 éve működő egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette háromkulcsos rendszert vezetne be. Ez gyakorlatilag adóemelést jelentene nemcsak a magas jövedelműeknek, hanem az átlag- és mediánkeresettel rendelkezőknek is, akik havi szinten 10–20 ezer forintos többletterhet viselnének – éves szinten akár 120 ezer forinttal is kevesebb maradhatna a pénztárcájukban. A javaslat nem nyerte el a egriek tetszését, akik több kritikát is megfogalmaztak az adóemelés kapcsán.

Az egri emberek sem támogatják az adóemelést, amit bevezetne a Tisza Párt

Forrás: Shutterstock

Megnéztük, mennyivel változna a Heves megyeiek adóterhe, ha többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének be. Az ötmillió forintos 15 százalékos határ havi bruttó 416,6 ezer forintos jövedelmet, illetve jövedelemrészt jelent, minden efölötti százezer forintból hétezer forint maradna az államkasszában. A Heves vármegyei bruttó átlagkereset az idei második negyedévben 633 ezer 212 forint volt (húszezer forinttal több az első negyedévinél), azaz körülbelül 216 ezer forint adózna 22 százalékkal, ami havonta 15 ezer 158 forint SZJA befizetését jelentené azoknak, akiknek kell fizetniük, mert nem élveznek mentességet. A jelenlegi nettó átlagkereset Hevesben 435,6 ezer forint volt a KSH szerint, azaz ez 420 ezer forintra csökkenne.