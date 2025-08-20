3 órája
Barkács vagy barista? – A Lidl és az Aldi most olcsón felszerel konyhát és garázst is
Nemcsak a főzőmesterek, hanem a barkácsolás szerelmesei is örülhetnek: a Lidl és az Aldi augusztus 21-től komoly leárazásokkal várja a vásárlókat. Profi konyhai eszközök, brutális Parkside gépek és menő pasis szerszámok kerültek az akciós kosárba – mutatjuk, mire érdemes lecsapni!
Ősz közeledtével sokan érzik úgy, hogy ideje rendet tenni a konyhában és a műhelyben is – vagy legalább felturbózni a felszerelést. A Lidl és az Aldi most épp ebben segít: brutál jó árakon kínálják a legújabb konyhai kütyüket és barkácsgépeket, amikkel öröm a főzés és a szerelés is. Akár egy professzionális robotgépet keresel, akár egy ütős akkus csavarozót, most érdemes figyelni az akciókat!
Lidl akciók - Silvercrest konyhai csodák és Parkside géparzenál
A Lidl konyhai fronton nem fogta vissza magát:
- A Silvercrest Monsieur Cuisine Smart multifunkciós robotgép 199.999 forintért vihető haza – tízféle automata programmal, turbó funkcióval és beépített mérleggel igazi mindenes a konyhában.
- Aki kisebb eszközre vágyik, annak ott a Silvercrest kenyérpirító vagy a vízforraló 7.999 forintért, de botmixer és kávédaráló is akad már 3.999 forinttól.
- Az eszpresszó kávéfőző 29.999-ért komoly reggeli löketet ad, a mikrohullámú sütő pedig 24.999 forintért háromféle színben szerezhető be.
A szerszámok rajongóinak a Parkside kínálat igazi kánaán:
- A magasnyomású tisztító (29.999 Ft), a szúrófűrész (12.999 Ft) vagy a teleszkopós ágfűrész (7.999 Ft) kiváló társak az őszi munkákhoz.
- A 4 az 1-ben benzines gép 49.999 forintért (Lidl Plus kuponnal) többféle funkcióra is bevethető.
- Az akkus ütvecsavarozó készlet 49.999 Ft, a fúró-csavarozó szett 19.999 Ft, a kézi csiszológép pedig 7.999 Ft – pasis garázs, pipálva.
Aldi: Letisztult dizájn, baráti árak
- Ambiano néven jönnek az elektromos konyhai eszközök, például a 3 az 1-ben botmixer vagy a stílusos tejhabosító, egyenként 9.999 forintért.
- A Crofton alumínium serpenyő 11.990 forintért 220 fokig hőálló, és tökéletes társ a konyhai kalandokhoz.
- Ráadásként az Ambiano kézi porszívó (7.999 Ft) vagy a folttisztító gép (22.990 Ft) a rendért is felel.
Akár új szintre emelnéd a reggeli kávézást, akár belevágnál a ház körüli munkákba, ezek az akciók most tényleg pénztárcabarát módon segítenek a felszerelkezésben. Érdemes gyorsnak lenni, mert a legjobb cuccok mindig villámgyorsan elfogynak a polcokról!
