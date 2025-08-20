Barkács vagy barista? – A Lidl és az Aldi most olcsón felszerel konyhát és garázst is

Ősz közeledtével sokan érzik úgy, hogy ideje rendet tenni a konyhában és a műhelyben is – vagy legalább felturbózni a felszerelést. A Lidl és az Aldi most épp ebben segít: brutál jó árakon kínálják a legújabb konyhai kütyüket és barkácsgépeket, amikkel öröm a főzés és a szerelés is. Akár egy professzionális robotgépet keresel, akár egy ütős akkus csavarozót, most érdemes figyelni az akciókat!

Te se hagyd ki a Lidl és Aldi akciós kínálatát!

Forrás: beol.hu

Lidl akciók - Silvercrest konyhai csodák és Parkside géparzenál

A Lidl konyhai fronton nem fogta vissza magát:

A Silvercrest Monsieur Cuisine Smart multifunkciós robotgép 199.999 forintért vihető haza – tízféle automata programmal, turbó funkcióval és beépített mérleggel igazi mindenes a konyhában.

199.999 forintért vihető haza – tízféle automata programmal, turbó funkcióval és beépített mérleggel igazi mindenes a konyhában. Aki kisebb eszközre vágyik, annak ott a Silvercrest kenyérpirító vagy a vízforraló 7.999 forintért, de botmixer és kávédaráló is akad már 3.999 forinttól.

vagy a 7.999 forintért, de és is akad már 3.999 forinttól. Az eszpresszó kávéfőző 29.999-ért komoly reggeli löketet ad, a mikrohullámú sütő pedig 24.999 forintért háromféle színben szerezhető be.

A szerszámok rajongóinak a Parkside kínálat igazi kánaán: