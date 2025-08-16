augusztus 16., szombat

Találkozó

Castel: Az alaszkai Trump-Putyin-csúcs legfontosabb eredménye a párbeszéd elindulása + videó

Címkék#Robert C. Castel#Donald Trump#Vlagyimir Putyin

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő szerint az alaszkai csúcstalálkozó legfontosabb üzenete, hogy elindult a párbeszéd a felek között. Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése egy folyamat kezdetét jelentheti.

A Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában Tóth Tamás Antal és Fekete Rajmund beszélgetett Robert C. Castellel, a lap főmunkatársával, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójával Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai találkozójáról. Robert C. Castel szerint a háromórás egyeztetés legfontosabb eredménye, hogy a felek elindultak a párbeszéd útján, és nyitva maradt a kapu egy esetleges békefolyamat felé. Mint mondta, irreális lett volna azonnali békét várni a találkozótól, a legnagyobb pozitívum, hogy a szélsőséges forgatókönyvek nem valósultak meg.

Véget ért Donald Trump és Vlagyimir Putyin első tárgyalási fordulója Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU
A szakértő szerint azok, akik kudarcként értékelték a találkozót, figyelmen kívül hagyják a diplomáciai realitásokat.
– A kritikusok számára talán csak az jelentett volna sikert, ha Putyin bilincsben vonul börtönbe. Ennél minden kevesebb csalódásként hatott számukra – fogalmazott.

Castel úgy véli, az alaszkai csúcs inkább egy hosszú folyamat első lépése.
– Évtizedek alatt felhalmozódott problémákat nem lehet három óra alatt megoldani. Már az is eredmény, hogy a felek kölcsönösen érzékelték az őszinte szándékot a folytatásra – tette hozzá.

Donald Trump és Vladimir Putyin találkozója

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy Putyin részéről kockázatos és szimbolikus döntés volt amerikai katonai bázison találkozni, illetve elfogadni Trump meghívását az elnöki autóba, a „Beast”-be. Castel szerint ez a bizalom jeleként értékelhető. Európáról szólva úgy fogalmazott: az Európai Unió politikai és gazdasági kategóriaként létezik, de biztonságpolitikai súlya nincs a folyamatban.

Ukrajna elveszítette a háborút

Castel a háború állásáról is beszélt. Úgy véli, Ukrajna szinte minden mérce szerint elveszítette a konfliktust. Szerinte Oroszország stratégiai célja nem Ukrajna elfoglalása, hanem a NATO keleti terjeszkedésének megállítása volt – és ezt Moszkva teljesítette.
– Mivel a NATO-nak nem sikerült Ukrajnát vagy Georgiát felvennie, Oroszország elérte stratégiai célját. Ebben az értelemben jelenleg Moszkva áll nyerésre – fogalmazott. Összegzésképpen a szakértő hangsúlyozta: az alaszkai találkozó jelentősége nem kézzelfogható eredményekben, hanem a diplomáciai folyamat elindításában rejlik.

 

 

