Az alaszkai Trump-Putyin találkozó új geopolitikai irányt jelezhet + videó

Az alaszkai csúcstalálkozón Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök két és fél órán át tárgyalt, a konkrétumok ugyan kevésbé szivárogtak ki, de a szakértők szerint a béke kérdése immár nagyobb figyelmet kapott, mint Ukrajna ügye, hangzott el a Magyar Nemzet Rapid Extra című podcastjában. Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet igazgatója szerint a liberális sajtó reakciója jelzi, hogy Trump lépései valóban a béke felé irányulnak. Fekete Rajmund, a Kommunizmus Kutatóintézet Amerika-szakértője kiemelte, hogy Trump üzletemberi szemlélete miatt mindig az amerikai érdekeket helyezi előtérbe, és tárgyalásai során határozott stílust képvisel.

Vlagyimir Putyin (b) és Donald Trump (j) találkozója Alaszkában zajlott / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP Fotó

A találkozó előtt Trump több nyugati vezetőt – köztük Ursula von der Leyent, Emmanuel Macront és Volodimir Zelenszkijt – is tájékoztatott, ám a szakértők szerint ezek inkább protokolláris gesztusok voltak, semmint valódi egyeztetések.