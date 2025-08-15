Nagy bejelentést tett az egyik legnagyobb magyarországi üzletlánc

Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – írja a Világgazdaság.hu.

Új akció veszi kezdetét, nagy bejelentést tett az egyik legnagyobb magyarországi országlánc

Forrás: VG.hu

Az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.

A kínálatban számos konyhai- és háztartási eszköz, ruházati termék, továbbá játékok és egyéb árucikk vásárolható meg olcsóbban, akár 50 százalék engedménnyel.

Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat

– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója.

„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.

A német cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját: