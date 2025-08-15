1 órája
Nagy bejelentést tett az egyik legnagyobb magyarországi üzletlánc
Közel 1500 termék árát csökkenti az egyik üzletlánc.
Az Aldi Magyarország egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti – írja a Világgazdaság.hu.
Az Aldi 2025-ben már harmadszor csökkenti az üzletei középső sorain található nem élelmiszer jellegű termékek árát. Az akció augusztus 14-től él és mintegy 1500 árucikkre vonatkozik.
A kínálatban számos konyhai- és háztartási eszköz, ruházati termék, továbbá játékok és egyéb árucikk vásárolható meg olcsóbban, akár 50 százalék engedménnyel.
Az iskolakezdés előtt, a nyár utolsó hónapjában az Aldi ismét jelentős kedvezményekkel segíti a magyar családokat
– nyilatkozta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország országos ügyvezető igazgatója.
„A vásárlók most maximálisan kihasználhatják a megtakarítási lehetőségeket, a heti akciós árcsökkentések és a vásárlási kuponok mellett most ezernél is jóval több árleszállított termék közül választhatnak” – tette hozzá.
A német cég ezzel a videóval reklámozza a nyár végi akcióját:
