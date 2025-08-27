augusztus 28., csütörtök

9 órája

Meglepetés a Felsővárosban: ekkor nyílik az új Aldi

Régóta foglalkoztatja a felsővárosiakat, mi lesz a hajdani Regio Játék helyén. Mostanra kiderült, hogy az Aldi költözik a felújított épületbe.

Heol.hu

Régóta téma Eger Felsővárosában, hogy mi lesz a hajdani Regio Játék áruház helyszínén, amelyet átfogó felújítási munkák alá vetettek. Már több ízben írtunk arról, hogy átfogó felújításba kezdtek az egri játékáruházban, melynek során modern, esztétikus és energiatakarékos üzletté alakítják a II. Rákóczi Ferenc utca 90. szám alatt található épületét és visszaköltözik oda, annak ellenére, hogy nyitottak egy új boltot a korábbi Szent Lőrinc iskola helyén. Az átalakulás már a vége felé közelít, és arról suttogtak, hogy egész más lesz ott, nem a Regio, hanem Aldi.

Már-már kész az új Aldi Fotó: Huszár Márk
Már-már kész az új Aldi Fotó: Huszár Márk

A pletykák be is igazolódtak, melyek arról szóltak, hogy az Aldi nyit ott üzletet. A felújított épületre az Aldi jól ismert logóját rakták ki, a homlokzatra telepített cégfeliratok egyértelművé tették, mi készül a helyszínen. Májusban még csak annyit közöltek, hogy folyamatosan keresik a fejlesztésre alkalmas ingatlanokat Heves vármegyében, és igyekeznek erősíteni jelenlétét.

Mostanra világossá vált, hogy Aldi lesz, csak az a kérdés, mikor nyílik. Megkérdeztük őket, mikortól vásárolhatunk az új boltban. Információink szerint szeptemberben nyitnak, de a pontos dátumról nem tudunk. Ha válaszolnak, megosztjuk.

 

 

