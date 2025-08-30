Utoljára ügyel ezen a hétvégén Egerben a kiszállós állatorvos

Ezen a hétvégén ismét kiszállós állatorvosi ügyelet várja a házi kedvencek gazdáit Egerben és Heves megye déli részén. A Homecare.vet csapatából Dr. Malik-Udvari Lilla lesz elérhető, hogy a sürgős esetekben gyors segítséget nyújtson - hívja fel a figyelmet a Homecare.vet Facebook posztjában.

Egy darabig utoljára lesz kiszállós állatorvosi ügyelet Egerben és a vármegye déli részén

Fotó: Huszár Márk

A doktornő utolsó állatorvosi ügyelete

A doktornő szolgálata most különleges, hiszen egy jó ideig utoljára vállal ügyeletet, mielőtt családjára koncentrálna, a kisbabája érkezése mindenki számára örömteli hír.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!