Utoljára ügyel ezen a hétvégén Egerben a kiszállós állatorvos
Ezen a hétvégén egy ideig utoljára lesz kiszállós állatorvosi ügyelet a vármegye déli részén és Egerben.
Ezen a hétvégén ismét kiszállós állatorvosi ügyelet várja a házi kedvencek gazdáit Egerben és Heves megye déli részén. A Homecare.vet csapatából Dr. Malik-Udvari Lilla lesz elérhető, hogy a sürgős esetekben gyors segítséget nyújtson - hívja fel a figyelmet a Homecare.vet Facebook posztjában.
A doktornő utolsó állatorvosi ügyelete
A doktornő szolgálata most különleges, hiszen egy jó ideig utoljára vállal ügyeletet, mielőtt családjára koncentrálna, a kisbabája érkezése mindenki számára örömteli hír.
Az ügyelet elérhetősége:
Telefon: +36 70 605 0047
Web: www.homecare.vet
Email: [email protected] – ide várják azok jelentkezését is, akik állatorvosként szívesen segítenének Lilla doktornő helyettesítésében.
