Kiszállós szolgálat

1 órája

Utoljára ügyel ezen a hétvégén Egerben a kiszállós állatorvos

Címkék#állatorvosi ügyelet#kedvencek#segítség

Ezen a hétvégén egy ideig utoljára lesz kiszállós állatorvosi ügyelet a vármegye déli részén és Egerben.

Heol.hu

Ezen a hétvégén ismét kiszállós állatorvosi ügyelet várja a házi kedvencek gazdáit Egerben és Heves megye déli részén. A Homecare.vet csapatából Dr. Malik-Udvari Lilla lesz elérhető, hogy a sürgős esetekben gyors segítséget nyújtson - hívja fel a figyelmet a Homecare.vet Facebook posztjában.

állatorvosi ügyelet
Egy darabig utoljára lesz kiszállós állatorvosi ügyelet Egerben és a vármegye déli részén
Fotó: Huszár Márk

A doktornő utolsó állatorvosi ügyelete

A doktornő szolgálata most különleges, hiszen egy jó ideig utoljára vállal ügyeletet, mielőtt családjára koncentrálna, a kisbabája érkezése mindenki számára örömteli hír. 

Az ügyelet elérhetősége:
Telefon: +36 70 605 0047

Web: www.homecare.vet

Email: [email protected] – ide várják azok jelentkezését is, akik állatorvosként szívesen segítenének Lilla doktornő helyettesítésében.

 

