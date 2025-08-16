Amerikai autók és jubileumi hangulat Felsőtárkányban, elstartolt az ACCH 54. Big Meet + fotók

Harmincéves a Magyarország első amerikai autós klubja, az American Car Club Hungary (ACCH), és ezt háromnapos jubileumi találkozóval ünneplik Felsőtárkányban, a Blues Hill Parkban. Az első nap máris a megszokott látványosságokat hozta: hatalmas muscle car-ok, ritka filmes autók és ikonikus motorok vonultak fel a park területén. A rendezvény minden korosztály számára tartalmas élményt kínál.

Elindult az American Car Club Hungary 54. Big Meet Felsőtárkányban

Forrás: Bóta Zoltán /Heol.hu

American Car Club Hungary visszatérő Big Meet-je – ritka autók és motorok Felsőtárkányban

Pénteken a klubtagok és a látogatók elfoglalták a sátorhelyeket, az USA motor campinget és a kiállítóhelyeket. Már az első nap is látványos volt az USA cars & motors cruise, ahol a résztvevők közösen vonultak fel a parkban. A kirakodóvásár amerikai ajándéktárgyakkal és retro relikviákkal, a kertmozi és az ismerkedési est, valamint DJ Török Jani zenéje tette teljessé a hangulatot.