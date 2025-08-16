augusztus 16., szombat

Különleges amerikai autók

Amerikai autók és jubileumi hangulat Felsőtárkányban, elstartolt az ACCH 54. Big Meet + fotók

Megkezdődött a háromnapos amerikai autós találkozó Felsőtárkányban, az ACCH 54. Big Meet. Már az első nap is elkápráztatta a látogatókat a különleges autókkal, motorokkal és családi programokkal.

Harmincéves a Magyarország első amerikai autós klubja, az American Car Club Hungary (ACCH), és ezt háromnapos jubileumi találkozóval ünneplik Felsőtárkányban, a Blues Hill Parkban. Az első nap máris a megszokott látványosságokat hozta: hatalmas muscle car-ok, ritka filmes autók és ikonikus motorok vonultak fel a park területén. A rendezvény minden korosztály számára tartalmas élményt kínál.

Elindult az American Car Club Hungary 54. Big Meet Felsőtárkányban
Forrás: Bóta Zoltán /Heol.hu

American Car Club Hungary visszatérő Big Meet-je – ritka autók és motorok Felsőtárkányban

Pénteken a klubtagok és a látogatók elfoglalták a sátorhelyeket, az USA motor campinget és a kiállítóhelyeket. Már az első nap is látványos volt az USA cars & motors cruise, ahol a résztvevők közösen vonultak fel a parkban. A kirakodóvásár amerikai ajándéktárgyakkal és retro relikviákkal, a kertmozi és az ismerkedési est, valamint DJ Török Jani zenéje tette teljessé a hangulatot.

Mihálszky Tamás, az ACCH elnöke nyilatkozott a jublieumról.

30 éves a klubunk, ez egy kicsit jubileumi bulinak is mondható. Már az első nap látszik, hogy a hangulat fantasztikus. Olyan különleges autók érkeztek, mint a Starsky és Hutch híres piros Gran Torinója, és a Vissza a jövőbe ikonikus DMC Deloreanjei. Ezen túl különböző kategóriákban díjazzuk a legkülönlegesebb járműveket, és bemutatjuk az amerikai autózás aranykorát, amikor ezek az autók a gazdagságot és kreativitást testesítették meg

— A rendezvény különlegessége, hogy az ikonikus autókat a típustörténettel együtt mutatjuk be, így mindenki bepillantást nyerhet az amerikai autózás múltjába. A programok péntektől vasárnapig tartanak: a látogatók részt vehetnek közös autós felvonulásokon, kirakodó vásáron, gyerekprogramokon, food truck show-n és különböző zenei eseményeken. Szombaton Elvis by Tom ad élő koncertet, pénteken DJ Török Jani, szombaton pedig DJ Impala gondoskodik a hangulatról. A családokat légvár, csillámtetkó, arcfestés, henna és fodrászat várja, a gyerekeket pedig ügyességi versenyek is szórakoztatják - osztotta meg Mihálszky Tamás. 

A részletes programterv ezen a linken érhető el. 

Megérkeztek a résztvevők az ACCH Amerikai Autós találkozójára

Fotók: Bóta Zoltán/Heol.hu

 

