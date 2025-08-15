Legendás amerikai autócsodák, koncertek, színházi csemege a hétvége programkínálatában

Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek közt: fellép Czutor Zoltán, Vastag Csaba és a Balkán Fanatik, ám rajtuk kívül is rengeteg előadó áll színpadra. Ne maradj le a lovasgáláról és az Amerikai Autós Találkozóról se!

Amerikai Autós Találkozó (archív fotó)

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Augusztus 15., péntek

Eger:

Az Art Eger Feszt programkavalkád során mutatják be az Örökség című történelmi musicalt 20:30-tól a Líceumban.

Sarud:

A Sulyom Pódium, az ÉlményfaluSarud kulturális márkája bemutatja: "Az ÉN sulyom. A TE Sarud." Ez egy közösségépítő, beszélgető est lesz, amely este 6 órától kezdődik a KalandPart élményközpontban. A rendezvénysorozat házigazdája Vass Judit, aki az egri Kultúrszalon és a Vass-taps műsorok műsorvezetője. Az ÉlményfaluSarud elkötelezett amellett, hogy összefogja Sarud tenni vágyó lakóit, a település jövőjét szívükön viselő egykori sarudiakat, valamint a Sarudot szeretőket. Az est vendégei között köszönthetik az érdeklődők Dancsó Pál urat, a Hungaroring Sport Zrt. egykori vezérigazgatóját, valamint az ASTRA kupa megalkotóját. Szintén jelen lesz Czutor Zoltán, az ismert zenész és énekes.

Hatvan:

Érezd a rock dübörgését a Jam Garden-ben 19:30-tól. Az 1972-ben alakult, több, mint 50 éves legendás hatvani zenekar a Treff ezen az estén is elhozza a rock életérzését. Az AB/CD zenekar 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy képviselje a világ legnépszerűbb hard rock bandáját, az AC/DC-t, a hangsúllyal, és vizuális minőséggel, élő produkcióval és játékával!

Augusztus 16., szombat

Eger:

Az Art Eger Feszt programjai közt szombatra is jut egy musical, mégpedig az Örökség.

Szilvásvárad:

Idén is visszatér a különleges éjszakai lovasgála Szilvásváradra! A 2025-ös gála központi témája: „A lovak és az ember mai kapcsolata” – látványos bemutatók, hagyomány és modern szemlélet találkozása.

Különleges éjszakai lovasgála lesz Szilvásváradon

Forrás: Facebook

