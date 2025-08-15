Programajánló
1 órája
Legendás amerikai autócsodák, koncertek, színházi csemege a hétvége programkínálatában
Összegyűjtöttük nektek milyen rendezvények várnak titeket Heves vármegyében ezen a hétvégén. A számos program közt lesz lovasgála, retro disco, koncertek és megrendezik az Amerikai Autós Találkozót is.
Itt a hétvége, és rengeteg izgalmas program lesz Egerben és környékén! Többek közt: fellép Czutor Zoltán, Vastag Csaba és a Balkán Fanatik, ám rajtuk kívül is rengeteg előadó áll színpadra. Ne maradj le a lovasgáláról és az Amerikai Autós Találkozóról se!
Augusztus 15., péntek
Eger:
- Az Art Eger Feszt programkavalkád során mutatják be az Örökség című történelmi musicalt 20:30-tól a Líceumban.
Sarud:
- A Sulyom Pódium, az ÉlményfaluSarud kulturális márkája bemutatja: "Az ÉN sulyom. A TE Sarud." Ez egy közösségépítő, beszélgető est lesz, amely este 6 órától kezdődik a KalandPart élményközpontban. A rendezvénysorozat házigazdája Vass Judit, aki az egri Kultúrszalon és a Vass-taps műsorok műsorvezetője. Az ÉlményfaluSarud elkötelezett amellett, hogy összefogja Sarud tenni vágyó lakóit, a település jövőjét szívükön viselő egykori sarudiakat, valamint a Sarudot szeretőket. Az est vendégei között köszönthetik az érdeklődők Dancsó Pál urat, a Hungaroring Sport Zrt. egykori vezérigazgatóját, valamint az ASTRA kupa megalkotóját. Szintén jelen lesz Czutor Zoltán, az ismert zenész és énekes.
Hatvan:
- Érezd a rock dübörgését a Jam Garden-ben 19:30-tól. Az 1972-ben alakult, több, mint 50 éves legendás hatvani zenekar a Treff ezen az estén is elhozza a rock életérzését. Az AB/CD zenekar 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy képviselje a világ legnépszerűbb hard rock bandáját, az AC/DC-t, a hangsúllyal, és vizuális minőséggel, élő produkcióval és játékával!
Augusztus 16., szombat
Eger:
- Az Art Eger Feszt programjai közt szombatra is jut egy musical, mégpedig az Örökség.
Szilvásvárad:
- Idén is visszatér a különleges éjszakai lovasgála Szilvásváradra! A 2025-ös gála központi témája: „A lovak és az ember mai kapcsolata” – látványos bemutatók, hagyomány és modern szemlélet találkozása.
Lőrinci:
- Délután három órától Lőrinciben városnapot tartanak a Szabadság téren, a szabadtéri színpadon. Készülj egy fergeteges nyári délutánra és estére, tele zenével, vidámsággal és látványos programokkal! Fellép többek között: Janicsák Veca, Vastag Csaba, az Irigy Hónaljmirigy és a Balkán Fanatik. Az estét 21:45-kor tűzijáték koronázza meg!
Sarud:
- Sarud Községi Önkormányzat és a Hagyományőrző Népdalkör ismét megrendezi a Lakodalmas népi játékot! Falusi sátoros lakodalom, népi játék, menyasszony, vőlegény, népdalok, tánc, zene – minden, ami egy igazi falusi menyegzőhöz kell! A hangulatot a Rekord zenekar garantálja! A gyülekező 15:30 és 16:00 között lesz a Művelődési Ház előtt.
Hatvan:
- 18:00 órától a The Fallen zenekar lép fel a Jam Gardenben, majd 19:00 órától a Hatvan City Hard Core (HCHC), egy magyar nyelven játszó hatvani hardcore punk együttes következik. Végül pedig a Dying Wish együttes áll színpadra, akik hamar ismertté váltak melodikus death metal stílusú zenéjükkel.
Augusztus 17., vasárnap
Eger:
- Az egri régiségvásár mára az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb vásárává vált, amely minden hónap harmadik vasárnapján várja az érdeklődőket a Bazilika mögötti sétányon, a buszpályaudvar mellett, a Városfal utcában és a Domus parkolóban. A vásár reggel 6 órától kezdődik és délután négyig tart.
- Őrület a javából - jön a Crazy Daisy Jug Band! Ha még nem hallottál üvegpalackon játszott blues-t, akkor augusztus 17-én, este hat órakor látogass el Egerbe, a Guri Serházba. A Crazy Daisy Jug Band hozza a régi idők poros, őszinte folk-blues hangulatát – és nem viccelnek, ez tényleg az az amerikai blues, amire nem lehet nem bólogatni. Különleges hangszerek, karcos dallamok, hamisítatlan jókedv.
Több napos programok:
Eger:
- Augusztus 14-19 között Gárdonyi emlékéhez méltó programkínálattal érkeznek majd a Gárdonyi napok. Kosztümös városnéző sétára is lesz lehetőség, amin még a helyieket és a legnagyobb Gárdonyi rajongókat is meg tudja lepni majd az idegenvezető. A Dobó téren is lesznek koncertek, miközben a Gárdonyi házban folyamatosan zajlanak a kulturális-szórakoztató programok. Pénteken a Dobó téren 19:00-órától a The Pontiac együttese ad koncertet, majd a godfater zenekara lép fel. Szombaton Liana koncert lesz 19:00-től, aztán Aurevoir zenekara áll a színpadra. Időutazó sétára is lesz lehetőséged vasárnap eset 6 órától. Ha érdekel, mi történt Bornemissza Gergellyel az Egri csillagok után, vagy kiről mintázta Gárdonyi Jumurdzsák karakterét, akkor itt a helyed! Találkozó és gyülekező a Dobó téren, a színpad előtt.
- Minden pénteken, szombaton és vasárnap orgonakoncertet tartanak az Egri Bazilikában.
Bükkszék:
- Két napos nyári programkavalkád Bükkszéken – a Salvus-víz hazájában. Augusztus 15-én és 16-án szórakoztató programokkal, zenével és közösségi élményekkel várják a látogatókat Bükkszéken. Péntek este, augusztus 15-én 20 órától szabadtéri mozizásra hívják az érdeklődőket a strandon, ahol a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet vetítik. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal ülőalkalmatosságot – széket, plédet vagy párnát. Rossz idő esetén a vetítésre vasárnap, augusztus 17-én kerül sor. Szombaton, augusztus 16-án 10 és 17 óra között a gyerekeket és családokat színes programokkal – légvárral, kézműves foglalkozásokkal, hajfonással, csillámtetoválással – valamint kirakodóvásárral várják. Az este pedig a nosztalgiáé: 20 órától a régi fürdőbejárat előtt Retro Disco veszi kezdetét DJ Halival, aki a ’80-as és ’90-es évek legnagyobb slágereit hozza el.
Felsőtárkány:
- Három napon keresztül Amerikai Autós Találkozót tartanak Felsőtárkányban, a Festival-center Blues Hill Parkban. Az esemény ötlete, elnevezése és megvalósítása az ACCH - Magyarország első és legnagyobb amerikai autós klubjának - American Car Club Hungary - nevéhez fűződik. Egész hétvégén többszáz amerikai autóval, motorokkal, kirakodó vásárral, food-truck show-al, gyermek vidámparkkal, házias ízekkel várnak mindenkit a szervezők. Pénteken megtartják az USA cars & motors cruise első felvonulását a park területén belül. Este kertmozi várja a résztvevőket, a hangulatról DJ Török Jani gondoskodik.
- Szombaton bemutatják és díjazzák az USA autókat, motorokat és trike-okat. A nap folyamán megtartják a második USA cars & motors cruise felvonulást a park területén belül. A hangulatot DJ Impala biztosítja, aki 1960-as Impala bakelites pulttal zenél, még Elvis Presley dalok is felcsendülnek.
- Vasárnap bolhapiac és kincskereső nap várja a látogatókat, ahol régiségvásár és kirakodó-, valamint őstermelői vásár is lesz. Emellett dodgem ügyességi versenyt és felni tartó versenyt rendeznek. A nap során megtartják a harmadik és egyben utolsó USA cars & motors cruise felvonulást a park területén belül. Az eseményt közös ebéd zárja.
