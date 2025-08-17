augusztus 17., vasárnap

Vihar

1 órája

Áramkimaradást is okozott a hajnali vihar Hevesben

Címkék#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#vihar#áram

Volt egy kis zuhé hajnalban, vasárnap reggel , volt olyan hely, hol megijedtek egy pillanatra, mert áram nélkül maradtak.

Heol.hu

Vasárnap a hajnali órákban megdörrent az ég, ez jelezte, hogy a kánikulát felváltja egy kis eső. Így is lett, ahogy arról írtunk, több helyen leszakadt az ég. Egy időjárás-csoportban jelezték, hogy hajnali 3 óra óta folyamatosan villámlik és dörög Egerfarmosnál, de Hatvanból is jött a jelzés hasonlókról.

Ezeken a településeken áramszünet miatt bosszankodhatnak a felhasználók
Forrás: Beol.hu

Ostoroson reggel 9 óra előtt pedig arra lettek figyelmesek az emberek, hogy hiába használnának elektromos készüléket, az nem indul. A vihar miatt Ostoroson kívül egy kis üzemzavar okozott felbolydulást. Tóth Judit tűzoltó főhadnagy helyettes szóvivő a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól elmondta, hozzájuk bejelentés nem érkezett.

Böjt László polgármester arról tájékoztatott, hogy a szolgáltató hamar megtalálta a probléma okát, és azt gyorsan orvosolták is, így 9 körülre helyre is állt a rend.

Szombat délután óta tart az enyhülést hozó eső, az egész régiségvásárt elmosta Egerben.

 

 

