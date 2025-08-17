26 perce
Áramkimaradást is okozott a hajnali vihar Hevesben
Volt egy kis zuhé hajnalban, vasárnap reggel , volt olyan hely, hol megijedtek egy pillanatra, mert áram nélkül maradtak.
Vasárnap a hajnali órákban megdörrent az ég, ez jelezte, hogy a kánikulát felváltja egy kis eső. Így is lett, ahogy arról írtunk, több helyen leszakadt az ég. Egy időjárás-csoportban jelezték, hogy hajnali 3 óra óta folyamatosan villámlik és dörög Egerfarmosnál, de Hatvanból is jött a jelzés hasonlókról.
Ostoroson reggel 9 óra előtt pedig arra lettek figyelmesek az emberek, hogy hiába használnának elektromos készüléket, az nem indul. A vihar miatt Ostoroson kívül egy kis üzemzavar okozott felbolydulást. Tóth Judit tűzoltó főhadnagy helyettes szóvivő a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól elmondta, hozzájuk bejelentés nem érkezett.
Böjt László polgármester arról tájékoztatott, hogy a szolgáltató hamar megtalálta a probléma okát, és azt gyorsan orvosolták is, így 9 körülre helyre is állt a rend.
Szombat délután óta tart az enyhülést hozó eső, az egész régiségvásárt elmosta Egerben.
