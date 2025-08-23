1 órája
Teljes utcák maradnak áram nélkül Hevesben – itt a lista a jövő heti áramszünetekről
Augusztus 25. és 31. között több Heves vármegyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthat áramszünetre.
Az áramszünetben érintett címek
Gyöngyös
Rédei út 02/9
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Déli Külhatár utca 1
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Külterület dűlő 8/9
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Bethlen Gábor utca 16-22, 37-39, 45-51, 55-57
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Belterület utca 2294
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Bethlen Gábor utca 27-35
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Budai Nagy Antal tér 8
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Kassai utca 1, 2653
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Mérges utca 27-46, 2631
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Fecske út 51
2025.08.27. 8:00 - 16:00
Fecske utca 16-26, 35-55
2025.08.27. 8:00 - 16:00
019 út 025/79
2025.08.28. 8:00 - 12:00
Deli dűlő 10106, 10124-10128
2025.08.28. 8:00 - 12:00
Tőkés tanya 025/53
2025.08.28. 8:00 - 12:00
Zártkert 10133
2025.08.28. 8:00 - 12:00
Déli Külhatár utca 5000
2025.08.28. 8:00 - 12:00
Gyöngyöstarján
Fajzati út 277/4
2025.08.29. 8:00 - 16:00
Fajzat puszta 3, 0317/3, 5000
2025.08.29. 8:00 - 16:00
Gyöngyössolymos
Szalajka Ház pihenő 0277
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Parádsasvár
Parád Fényes-pagony utca 1a, 0129/11-0129/30
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.27. 8:00 - 12:00
Parádsasvár Fényespuszta 1/, 041/14-041/29, 5000
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.27. 8:00 - 12:00
Bodony
Ady Endre út 11-17
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Árpád utca 56
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Hrsz. utca 620, 627/17
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Petőfi Sándor út 5a-20, 23-42, 45-69, 705/1
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Belterület utca 1028
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Hrsz. utca 1023, 1221
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Kiskata utca 45, 1009, 1012, 1015-1017, 1039, 1210
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Kiskatarét utca 12
2025.08.26. 9:00 - 15:00
2025.08.28. 9:00 - 15:00
Boldog
Turai út 1-3, 374/3
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Virág út 2/B
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Ecséd
Bocskai Mihály utca 7, 385
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Klapka György utca 2-20
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Kossuth Lajos utca 1-39, 43
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Petőfi Sándor utca 1-18
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Hort
Iskola út 1-8, 11, 16a
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
2025.08.29. 8:00 - 16:00
József Attila út 13-52, 56
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
2025.08.29. 8:00 - 16:00
Kossuth Lajos út 109-162
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
2025.08.29. 8:00 - 16:00
Rákóczi Ferenc út 30-115
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
2025.08.29. 8:00 - 16:00
Ostoros
Dózsa György utca 1-18
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Egri út 46-69
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Egri úti lakópark 46-52, 59-63, 69
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Hunyadi Mátyás utca 30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Hunyadi Mátyás utca 32-54, 73-95
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Kossuth Lajos utca 1-12, 15-16
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Kossuth tér 13
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Kossuth utca 9, 14, 17-18
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Damjanich János utca 945/1
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Damjanich utca 1-14, 18-28, 945/8
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Damjanich utca 30
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Damjanich utca 4-6
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Egri út 105/A-109/b
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Egri út 66-104
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Egri úti lakópark 66, 70, 73, 77/b, 85-87/a
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Egri úti lakópark utca 77/1
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Grónai Sándor utca 1-15
2025.08.26. 7:30 - 15:30
2025.08.27. 7:30 - 15:30
Hunyadi Mátyás utca 123-127, 131
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Hunyadi Mátyás utca 56-74, 97-113, 117-121
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Szőlő utca 1-9
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Szüret utca 2-25
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Vincellér utca 1a-7b
2025.08.26. 7:30 - 15:30
Maklár
Akácos utca 1-44
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Gárdonyi Géza utca 15-23
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Ifjúság utca 1-31
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Akácos utca 2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Gárdonyi Géza utca 25-44
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Vasút utca 2-22, 26-40
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Dózsa György út 2/2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Dózsa György utca 2-49
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Gárdonyi Géza utca 1-20, 24-30, 869/2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Külterület 53/1
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Zrínyi utca 2-11
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Hrsz. utca 2/3, 488, 526, 541/2
Nagy-alvég utca 1-30
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Nagyalvég utca 4, 20, 691
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Sport utca 1-5, 9, 540/2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Szihalmi utca 1-37
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Templom tér 1-7, 28-29
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Belterület 293/2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Egri út 1-88, 92-100
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Egri utca 64, 85
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Hrsz. utca 458/4
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Kertész utca 2-15/4, 21-25
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Kölcsey Ferenc utca 1, 10, 332
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Templom tér 8-27a, 489, 5000
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Zöldmező utca 1-7, 14-15
2025.08.26. 8:00 - 16:00
Maklár Hrsz. utca 102
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya II. Rákóczi Ferenc utca 21-31
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Maklár Széchenyi István utca 2-43
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Széchenyi István utca 8
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Ady Endre utca 1-18
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Hrsz utca 1
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
II. Rákóczi Ferenc utca 1-17
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Kossuth Lajos utca 31-64
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Rákóczi Ferenc utca 19
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Ravatalozó 357
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Szabadság tér 1-2
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Béke utca 1-8, 12-14
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Maklár Dobó utca 1-18
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Maklár Egri út 102
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Maklár József Attila utca 78-102
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Maklár Kertész utca 203/3
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Kölcsey Ferenc utca 1-15
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Napsugár utca 2-6
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Pacsirta utca 2-2/3, 8
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Petőfi Sándor utca 1-24, 292
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Nagytálya Vízmű 291/1
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Egri út 102
2025.08.26. 8:00 - 16:00
2025.08.28. 8:00 - 16:00
Szihalom
Árpád utca 1-31
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Hunyadi János út 60/3, 80
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Hunyadi János utca 47-114
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Tárkányi utca 1
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Temető utca 1-8, 11-19
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Deák Ferenc utca 1-5, 9-12, 17, 21-25
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Kossuth Lajos utca 67-69/B, 73-87, 96-118
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Rákóczi Ferenc utca 1-8, 12, 15-58
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Diófa utca 1-33
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Hrsz. utca 129/32-129/35
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Liget köz 1-9
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Liget utca 1-32, 282/2
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Rózsa utca 1-3
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Szabadság utca 1-10
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Szemerei utca 1-25, 34a-66
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Vasút utca 1-33
2025.08.25. 8:00 - 16:00
Mezőszemere
Az M3-as autópályán
2025.08.25. 8:00 - 16:00
