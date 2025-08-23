augusztus 23., szombat

Áram nélkül

47 perce

Teljes utcák maradnak áram nélkül Hevesben – itt a lista a jövő heti áramszünetekről

Augusztus 25. és 31. között több Heves vármegyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet. Ezekben az utcákban lesz áramszünet a jövő héten a megyében!

Heol.hu

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy a településeden mikor és hol számíthat áramszünetre.

Áramszünet: fontos információk az MVM-től.
Forrás: pexels.hu

Az áramszünetben érintett címek

Gyöngyös

Rédei út 02/9

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Déli Külhatár utca 1

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Külterület dűlő 8/9

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Bethlen Gábor utca 16-22, 37-39, 45-51, 55-57

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Belterület utca 2294

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Bethlen Gábor utca 27-35

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Budai Nagy Antal tér 8

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Kassai utca 1, 2653

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Mérges utca 27-46, 2631

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Fecske út 51

2025.08.27. 8:00 - 16:00

Fecske utca 16-26, 35-55

2025.08.27. 8:00 - 16:00

019 út 025/79

2025.08.28. 8:00 - 12:00

Deli dűlő 10106, 10124-10128

2025.08.28. 8:00 - 12:00

Tőkés tanya 025/53

2025.08.28. 8:00 - 12:00

Zártkert 10133

2025.08.28. 8:00 - 12:00

Déli Külhatár utca 5000

2025.08.28. 8:00 - 12:00

Gyöngyöstarján

Fajzati út 277/4

2025.08.29. 8:00 - 16:00

Fajzat puszta 3, 0317/3, 5000

2025.08.29. 8:00 - 16:00

Gyöngyössolymos

Szalajka Ház pihenő 0277

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Parádsasvár

Parád Fényes-pagony utca 1a, 0129/11-0129/30

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.27. 8:00 - 12:00

Parádsasvár Fényespuszta 1/, 041/14-041/29, 5000

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.27. 8:00 - 12:00

Bodony

Ady Endre út 11-17

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Árpád utca 56

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Hrsz. utca 620, 627/17

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Petőfi Sándor út 5a-20, 23-42, 45-69, 705/1

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Belterület utca 1028

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Hrsz. utca 1023, 1221

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Kiskata utca 45, 1009, 1012, 1015-1017, 1039, 1210

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Kiskatarét utca 12

2025.08.26. 9:00 - 15:00

2025.08.28. 9:00 - 15:00

Boldog

Turai út 1-3, 374/3

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Virág út 2/B

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Ecséd

Bocskai Mihály utca 7, 385

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Klapka György utca 2-20

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos utca 1-39, 43

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Petőfi Sándor utca 1-18

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Hort

Iskola út 1-8, 11, 16a

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

2025.08.29. 8:00 - 16:00

József Attila út 13-52, 56

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

2025.08.29. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 109-162

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

2025.08.29. 8:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc út 30-115

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

2025.08.29. 8:00 - 16:00

Ostoros

Dózsa György utca 1-18

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Egri út 46-69

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Egri úti lakópark 46-52, 59-63, 69

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Hunyadi Mátyás utca 30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Hunyadi Mátyás utca 32-54, 73-95

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Kossuth Lajos utca 1-12, 15-16

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Kossuth tér 13

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Kossuth utca 9, 14, 17-18

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Damjanich János utca 945/1

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Damjanich utca 1-14, 18-28, 945/8

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Damjanich utca 30

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Damjanich utca 4-6

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Egri út 105/A-109/b

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Egri út 66-104

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Egri úti lakópark 66, 70, 73, 77/b, 85-87/a

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Egri úti lakópark utca 77/1

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Grónai Sándor utca 1-15

2025.08.26. 7:30 - 15:30

2025.08.27. 7:30 - 15:30

Hunyadi Mátyás utca 123-127, 131

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Hunyadi Mátyás utca 56-74, 97-113, 117-121

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Szőlő utca 1-9

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Szüret utca 2-25

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Vincellér utca 1a-7b

2025.08.26. 7:30 - 15:30

Maklár

Akácos utca 1-44

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Gárdonyi Géza utca 15-23

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Ifjúság utca 1-31

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Akácos utca 2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Gárdonyi Géza utca 25-44

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Vasút utca 2-22, 26-40

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Dózsa György út 2/2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Dózsa György utca 2-49

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Gárdonyi Géza utca 1-20, 24-30, 869/2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Külterület 53/1

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Zrínyi utca 2-11

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 2/3, 488, 526, 541/2

Nagy-alvég utca 1-30

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Nagyalvég utca 4, 20, 691

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Sport utca 1-5, 9, 540/2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Szihalmi utca 1-37

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Templom tér 1-7, 28-29

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Belterület 293/2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Egri út 1-88, 92-100

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Egri utca 64, 85

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 458/4

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Kertész utca 2-15/4, 21-25

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Kölcsey Ferenc utca 1, 10, 332

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Templom tér 8-27a, 489, 5000

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Zöldmező utca 1-7, 14-15

2025.08.26. 8:00 - 16:00

Maklár Hrsz. utca 102

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya II. Rákóczi Ferenc utca 21-31

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Maklár Széchenyi István utca 2-43

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Széchenyi István utca 8

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Ady Endre utca 1-18

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Hrsz utca 1

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

II. Rákóczi Ferenc utca 1-17

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos utca 31-64

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc utca 19

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Ravatalozó 357

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Szabadság tér 1-2

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Béke utca 1-8, 12-14

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Maklár Dobó utca 1-18

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Maklár Egri út 102

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Maklár József Attila utca 78-102

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Maklár Kertész utca 203/3

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Kölcsey Ferenc utca 1-15

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Napsugár utca 2-6

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Pacsirta utca 2-2/3, 8

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Petőfi Sándor utca 1-24, 292

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Nagytálya Vízmű 291/1

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Egri út 102

2025.08.26. 8:00 - 16:00

2025.08.28. 8:00 - 16:00

Szihalom

Árpád utca 1-31

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Hunyadi János út 60/3, 80

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Hunyadi János utca 47-114

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Tárkányi utca 1

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Temető utca 1-8, 11-19

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Deák Ferenc utca 1-5, 9-12, 17, 21-25

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Kossuth Lajos utca 67-69/B, 73-87, 96-118

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc utca 1-8, 12, 15-58

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Diófa utca 1-33

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Hrsz. utca 129/32-129/35

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Liget köz 1-9

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Liget utca 1-32, 282/2

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Rózsa utca 1-3

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Szabadság utca 1-10

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Szemerei utca 1-25, 34a-66

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Vasút utca 1-33

2025.08.25. 8:00 - 16:00

Mezőszemere

Az M3-as autópályán

2025.08.25. 8:00 - 16:00


 

