Augusztus 18. és augusztus 24. között több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz.

Áramszünetek Hevesben – mutatjuk, hol és mikor nem lesz áram

Forrás: Nool.hu

Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre. Az időjárás miatt érdemes előre felkészülni az áramszünetre, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek.

Az áramszünetben érintett címek

Bodony:

Ady Endre út 11-17 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Árpád utca 56 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Hrsz. utca 620, 627/17 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Petőfi Sándor út 5a-20, 23-42, 45-69, 705/1 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Belterület utca 1028 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Hrsz. utca 1023, 1221 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Kiskata utca 45, 1009, 1012, 1015-1017, 1039, 1210 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Kiskatarét utca 12 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00

Bükkszék:

Hrsz. utca 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Pósvári Medence 073/1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Arany János utca 12 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hrsz. utca 1 - 2025.08.22. 8:00 - 16:00

Ady Endre utca 1-10 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Arany János utca 2-11 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Béke út 2-28 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Fürdő út 2-37, 40-49, 53-59, 65, 77-79/2, 85, 111, 148/7-149/3, 163, 166 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Fürdő utca 121 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hrsz. utca 1, 137, 220 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

József Attila utca 2-18, 22-24, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Templom utca 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Üdülő telep 55 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Viola utca 1-5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Vörösmarty Mihály út 16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Vörösmarty utca 1-11, 15-17, 119-119/2, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Árpád utca 2-16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Bem József utca 1-17a - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Dobó István út 1-43 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Dózsa György út 1-17 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Egri út 1-6, 10 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Fürdő út 1-3/A - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Gárdonyi Géza utca 1-7, 11-15 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hrsz. utca 1, 0126/1, 0129/6, 253, 260 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Jókai utca 16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Kossuth Lajos út 1-24, 28/a-34 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Petőfi Sándor utca 1-20, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Rákóczi Ferenc út 34 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Rákóczi utca 1-53, 57-61, 67-69, 513 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Rózsa utca 2-14, 18 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Szabadság tér 1-3 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Templom út 1/A - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Templom utca 1-10, 14, 086/5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Üdülő telep 52 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Béke út 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Dózsa György út 16/1-74, 78 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Egri út 7-44, 48-50 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hunyadi utca 1-3 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Jókai utca 1-54, 451/2 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Akácos út 23 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Akácos út 9 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Akácos utca 1-27, 31, 763 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Béke utca 32 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Egri út 41, 45-47, 51-79, 82-90, 98-108, 760/6, 967 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hársfa utca 2-11, 14, 19, 22-27, 30-33, 36-40, 44, 48-52, 56, 759, 813, 823, 947 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Hrsz. utca 721, 828 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Külterület 02/6, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Völgy utca 1-12, 15, 18-19, 23-32, 35-37, 40, 833/11-833/24 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Mátraballa Hrsz. utca 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Bükkszék Külterület 0189/10-0189/14 - 2025.08.22.8:00 - 16:00

Eger:

Ifjúság utca 2-4, 9-9a - 2025.08.18. 10.00-15.00

Pozsonyi utca 4-8 - 2025.08.18. 10.00-15.00

Vincellériskola utca 8999/26 - 2025.08.18. 10.00-15.00

Hatvan:

Bem József utca 54, 61 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Doktay Gyula utca 35a, 39 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Táncsics Mihály utca 4a-59 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Viola utca 1-18 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Béke út 23-25 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Doktay Gyula utca 16a-64 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Munka utca 13-38 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Munka utca 13-40 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Munka utca 40 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Viola utca 20-22 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00

Füzesabony:

Kisbuda utca 1, 4, 10-18, 22-28, 32-34 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Mátyás király út 1 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Tárkányi út 1-57, 61 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Temető utca 1-23 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Ipartelep út 0180/64, 196/2 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00

Füzesabony M3-as autópálya fiz. kapu 0172 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Hrsz. utca 180/36 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30

Ipartelep út 16 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00

Hrsz. utca 12/2 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00

Kápolna:

Dembinszky utca 1 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Honvéd utca 2-14 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Kossuth út 1-45 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Petőfi Sándor utca 2-45, 48-55, 59, 63-73, 153 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Petőfi út 25, 59/2 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Rákóczi Ferenc utca 1-18 - 2025.08.19.7:45 - 12:00

Terpes, Szajla: