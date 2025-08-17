Áram nélkül
1 órája
Áramszünetek Hevesben – mutatjuk, hol és mikor nem lesz áram
Több településen várható áramszünet a következő héten. Mutatjuk miket tervez az MVM.
Augusztus 18. és augusztus 24. között több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz.
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre. Az időjárás miatt érdemes előre felkészülni az áramszünetre, hogy elkerülhetők legyenek a kellemetlenségek.
Az áramszünetben érintett címek
Bodony:
- Ady Endre út 11-17 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Árpád utca 56 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Hrsz. utca 620, 627/17 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Petőfi Sándor út 5a-20, 23-42, 45-69, 705/1 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Belterület utca 1028 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Hrsz. utca 1023, 1221 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Kiskata utca 45, 1009, 1012, 1015-1017, 1039, 1210 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
- Kiskatarét utca 12 - 2025.08.19.9:00 - 15:00; 2025.08.21.9:00 - 15:00
Bükkszék:
- Hrsz. utca 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Pósvári Medence 073/1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Arany János utca 12 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 1 - 2025.08.22. 8:00 - 16:00
- Ady Endre utca 1-10 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Arany János utca 2-11 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Béke út 2-28 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Fürdő út 2-37, 40-49, 53-59, 65, 77-79/2, 85, 111, 148/7-149/3, 163, 166 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Fürdő utca 121 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 1, 137, 220 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- József Attila utca 2-18, 22-24, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Templom utca 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Üdülő telep 55 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Viola utca 1-5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Vörösmarty Mihály út 16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Vörösmarty utca 1-11, 15-17, 119-119/2, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Árpád utca 2-16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Bem József utca 1-17a - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Dobó István út 1-43 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Dózsa György út 1-17 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Egri út 1-6, 10 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Fürdő út 1-3/A - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Gárdonyi Géza utca 1-7, 11-15 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 1, 0126/1, 0129/6, 253, 260 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Jókai utca 16 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 1-24, 28/a-34 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor utca 1-20, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 34 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Rákóczi utca 1-53, 57-61, 67-69, 513 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Rózsa utca 2-14, 18 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szabadság tér 1-3 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Templom út 1/A - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Templom utca 1-10, 14, 086/5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Üdülő telep 52 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Béke út 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Dózsa György út 16/1-74, 78 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Egri út 7-44, 48-50 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hunyadi utca 1-3 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Jókai utca 1-54, 451/2 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Akácos út 23 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Akácos út 9 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Akácos utca 1-27, 31, 763 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Béke utca 32 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Egri út 41, 45-47, 51-79, 82-90, 98-108, 760/6, 967 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hársfa utca 2-11, 14, 19, 22-27, 30-33, 36-40, 44, 48-52, 56, 759, 813, 823, 947 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 721, 828 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Külterület 02/6, 5000 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Völgy utca 1-12, 15, 18-19, 23-32, 35-37, 40, 833/11-833/24 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Mátraballa Hrsz. utca 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Bükkszék Külterület 0189/10-0189/14 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
Eger:
- Ifjúság utca 2-4, 9-9a - 2025.08.18. 10.00-15.00
- Pozsonyi utca 4-8 - 2025.08.18. 10.00-15.00
- Vincellériskola utca 8999/26 - 2025.08.18. 10.00-15.00
Hatvan:
- Bem József utca 54, 61 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Doktay Gyula utca 35a, 39 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály utca 4a-59 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Viola utca 1-18 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Béke út 23-25 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Doktay Gyula utca 16a-64 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Munka utca 13-38 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Munka utca 13-40 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Munka utca 40 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
- Viola utca 20-22 - 2025.08.18.8:00 - 16:00; 2025.08.19.8:00 - 16:00
Füzesabony:
- Kisbuda utca 1, 4, 10-18, 22-28, 32-34 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Mátyás király út 1 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Tárkányi út 1-57, 61 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Temető utca 1-23 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Ipartelep út 0180/64, 196/2 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00
- Füzesabony M3-as autópálya fiz. kapu 0172 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Hrsz. utca 180/36 - 2025.08.18. 7:30 - 15:30; 2025.08.19. 7:30 - 15:30; 2025.08.21. 7:30 - 15:30
- Ipartelep út 16 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00
- Hrsz. utca 12/2 - 2025.08.18. 7:30 - 10:30; 2025.08.22. 8:00 - 12:00
Kápolna:
- Dembinszky utca 1 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
- Honvéd utca 2-14 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
- Kossuth út 1-45 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
- Petőfi Sándor utca 2-45, 48-55, 59, 63-73, 153 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
- Petőfi út 25, 59/2 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
- Rákóczi Ferenc utca 1-18 - 2025.08.19.7:45 - 12:00
Terpes, Szajla:
- Tsz Major 02/1 - 2025.08.22. 8:00 - 16:00
- Szajla Hajnal utca 1, 7-23/ - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Hajnal utca 5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Hársfa utca 1-23, 26-39 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Ifjúság utca 1-6 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Kertész utca 1-68 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Liget utca 1, 15-16, 19, 23-26, 29-33, 36-37, 42-45, 50, 56, 630, 651 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Orgona utca 1-12 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Orgona utca 6 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Táncsics Mihály utca 1-24, 28-48 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Táncsics út 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Tarna utca 1-9, 12-14 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Arany János út 2-4, 8 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Arany János utca 5 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Deák Ferenc út 1-4, 7 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Deák Ferenc utca 6 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Dobó Katica út 2-8a, 12-20 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Hunyadi János utca 1-17 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes II. Rákóczi Ferenc út 2-51 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Jókai Mór út 1 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Május 1. utca 1-10 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Terpes Szabadság utca 1-6 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Szajla Táncsics Mihály utca 25-41, 45-47 - 2025.08.22.8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 018/7 - 2025.08.22. 8:00 - 16:00
- Petőfi út 2-4 - 2025.08.22. 8:00 - 16:00
