Figyelem!
25 perce
Több helyen is lekapcsolják az áramot Hevesben - mutatjuk, hol
Augusztus 12. és augusztus 15. között több Heves vármegyei településen is előre tervezett áramszünet lesz. Ezekben az utcákban várható üzemszünet a jövő héten a megyében!
Az mvmemaszhalozat.hu oldalán közzétett adatokból kiderül, hogy az ön településén mikor és hol számíthat áramszünetre.
Az áramszünetben érintett címek
Eger:
- Bajusz dűlő 0245/11-0245/7, 0276/7, 26157., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Bajúsz dűlő 26192., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Bajusz völgy 0245/4, 0276/11, 26149-26150, 26161, 26193, 26202., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Birkás dűlő 26003, 26009, 26013, 26027-26030, 26033, 26036, 26041-26042, 26045., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- BRAUN völgy 245/2., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Hrsz. utca 1, 0233/15-0233/17, 0245/14-0245/6, 26001, 26034, 26094, 26147, 26168., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Kutyahegy dűlő 0245/12, 26117, 26120, 26197, 26275., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Külterület 0245/5-245/20, 0251/63., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Külterület utca 0245/13., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Zártkert út 26023., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Zártkert utca 26181, 26278., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
- Külterület 0233/13., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
Felsőtárkány:
- VÖLGY 240., 2025.08.15. 8:00 - 15:00
Ostoros:
- Damjanich János utca 945/1., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Damjanich utca 1-14, 18-28, 945/8., 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Damjanich utca 4-6., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Egri út 66-104., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Egri úti lakópark 66, 70, 73, 77/b, 85-87/a., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Egri úti lakópark utca 77/1., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Grónai Sándor utca 1-15., 2025.08.12. 7:30 - 15:30 és 2025.08.14. 7:30 - 15:30
- Hunyadi Mátyás utca 56-74, 97-113, 117-121., 2025.08.14. 7:30 - 15:30
Szilvásvárad:
- Belterület 658., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Bem József utca 1-3, 8., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Dózsa György utca 1-15., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Fenyves utca 1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Fenyves utca 1/1-3., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Jókai Mór utca 1-21., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Kertalja utca 1-3, 9., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Nefelejcs utca 1-9., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Nefelejcs utca 6, 638/24., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Rózsa utca 1a-4., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Szabadság utca 22-53., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
Bükkszék:
- Akácos út 23., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Akácos út 9., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Akácos utca 1-27, 31, 763., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Béke utca 32., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Egri út 41, 45-47, 51-79, 82-90, 98-108, 760/6, 967., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Hársfa utca 2-11, 14, 19, 22-27, 30-33, 36-40, 44, 48-52, 56, 759, 813, 823, 947., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Hrsz. utca 721, 828., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Külterület 02/6, 5000., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
- Völgy utca 1-12, 15, 18-19, 23-32, 35-37, 40, 833/11-833/24., 2025.08.12. 8:00 - 12:00
Bodony:
- Virág utca 41, 0276/13-0277/6., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
Sirok:
- Ady Endre utca 5-16, 137/2., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
- Bornemissza utca 1-23., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
- Dózsa György utca 1-18., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
- Petőfi út 41-61., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
- Temető 6., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
- Temető utca 1-11, 14, 19, 165/2-165/5, 170, 189/5., 2025.08.14. 9:00 - 16:00
Gyöngyös:
- Egri út 25-32., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- MÁV Magyar Államvasutak Zrt. utca 3102/1., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Oremus dűlő 4., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Szurdokpart utca 2., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Vasút utca 8, 2743/4., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Vasutas utca 1-30/1, 0190/36., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Belterület 2740/60., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Belterület utca 2740/53., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Bethlen Gábor utca 26-30, 67, 71, 2740/65., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Gábor Áron utca 45., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 2740/46., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Kiss Péter utca 2-4., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Karácsondi köz 1-3, 9, 2975/4-2975/6., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Karácsondi út 1/1-2, 9., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Szurdokpart utca 1-12, 16, 20, 28, 32, 54-56, 64-66, 2747, 2800, 2803, 2841-2842/3., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
- Szurdokpart utca 9., 2025.08.12. 8:00 - 16:00
Gyöngyöstarján:
- Borhy tanya 1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
Nagyréde:
- Halastó 1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- József Attila utca 50-52, 59-69., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Patai utca 1-31b., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály út 2/A., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály utca 4., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Temető utca 1-6., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Zöldfa utca 1-25., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Zrínyi Miklós utca 1-12., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Arany János utca 42, 49-51., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Árpád út 1-54., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Diófa út 4., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Diófa utca 1-3, 6-10, 1401/2., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Fűzfa utca 1-14, 17-40., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 1401/7, 1413/1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Tarjáni út 1-37, 41, 51., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Virág utca 2-47., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Ady Endre utca 1-9, 12-14., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Horváth-kert utca 1-26., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- József Attila utca 10-57., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos utca 1-36, 40-52, 56-62., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Óvoda utca 1-11., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Zrínyi Miklós utca 2a., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- BREZO FARM utca 086/21., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Horváth-kert utca 23-54., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 086/11., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos utca 27-37, 41-47, 64-80., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Táncsics Mihály út 1-26, 34, 38, 1402/6-1402/8, 1405/1-1405/7., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Zártkert sor 084/33., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Zrínyi Miklós utca 3-56., 2025.08.13. 8:00 - 16:00., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Dózsa György út 1-55, 58-60, 123/6., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos utca 49-69, 979, 5000., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 65-98, 102-126., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Széchenyi tér 1-6, 9-15., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Széchenyi tér 177/190., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Alsórét út 1-14., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Atkári út 1-18, 21, 590., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Erzsébet tér 1a-3, 6-9., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Fő út 1-14, 17-19., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Fő út 13-15., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- József Attila utca 1-13., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor utca 1-16., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Pincesor utca 1-2, 5-15, 0208/1, 624/1, 732., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 1-64., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Rákóczi út 47/3., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Hősök útja 1-20, 23-25, 29-31, 5000., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Hrsz. utca 1411/2., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kertalja utca 25-52., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor utca 13-47., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Szabadság út 1-61/1, 65-81, 90c., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Szabadság utca 42., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Virág utca 1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Alsórét út 13-54, 59-69, 447, 5000., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Atkári út 19-72, 106, 505, 521., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Haladás út 4., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Majoros köz 1., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Petőfi Sándor utca 44/2., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Pince sor 513., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Haladás út 2, 1394/4., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Hunyadi János utca 1394/6., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Alsórét út 79c., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Atkári út 69-98., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Haladás út 1-12, 15-27, 31, 37, 233/3, 0242/12-0242/14., 2025.08.13. 8:00 - 16:00 és 2025.08.14. 8:00 - 16:00
Heréd:
- Borszéki utca 1-32., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Csillag utca 1-19., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos utca 41., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 53-57, 61-67, 71-81., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
Hort:
- Iskola út 1-4a., 2025.08.14. 8:00 - 16:00 és 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 109-162., 2025.08.14. 8:00 - 16:00 és 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Rákóczi Ferenc út 69-71., 2025.08.14. 8:00 - 16:00 és 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kossuth Lajos út 85-120., 2025.08.14. 8:00 - 16:00 és 2025.08.15. 8:00 - 16:00
Hatvan:
- Baross Gábor utca 1-30., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Bercsényi út 4-22., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Czóbel Béla utca 1-21., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Gábor Áron utca 1-31., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Híd utca 5-6, 13, 18., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- József Attila utca 1-24, 477., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- KISGOMBOS 0480., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Kölcsey Ferenc utca 354/2., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Mészáros Lázár út 1-33, 39., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Mészáros Lázár utca 10., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Rákóczi út 29-29a., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Úttörő utca 1-4, 7-17., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Wesselényi utca 1-34., 2025.08.15. 8:00 - 13:00
- Bányász utca 1-15., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Gódor Kálmán utca 10-14/2, 4567/4-4568/51, 5000., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Horváth Mihály út 23-29, 43-47, 51-55, 59-61., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Kisfaludy utca 2., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Mező Imre út 4564., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Ratkó József utca 1-8, 14-14/, 18-20, 4601/1, 5000., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Ratkó József utcai garázssor 4599/1, 4603/1., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Tabán út 45-64a., 2025.08.14. 8:00 - 16:00
- Horváth Mihály út 4444/3., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Horváth Mihály út 63-69, 73-166., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kinizsi utca 2., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Tabán út 61-92, 96-104., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Újvilág utca 15-26., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Zrínyi utca 1-28, 32-44., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Gódor Kálmán utca 15-25/3, 4575, 4579, 4582., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Mező Imre út 4573, 4593., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Tabán út 10-33, 5000., 2025.08.13. 8:00 - 16:00
- Horváth Mihály út 4444/3., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Horváth Mihály út 63-69, 73-166., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kinizsi utca 2., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Tabán út 61-92, 96-104., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Újvilág utca 15-26., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Zrínyi utca 1-28, 32-44., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Barcsay Jenő utca 1-45, 49-65., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Batthyány utca 66., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Delelő utca 2., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kinizsi utca 1-23., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Kisfaludy utca 1-79, 82-83, 86-104, 110, 4331/3, 6502, 9316., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Martinovics utca 1-11., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Mikes utca 74., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Papp István utca 4, 7, 12-14, 18, 4706/5-4706/6, 4709/6-4709/8., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Tabán út 63, 94., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Zrínyi utca 29-60., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Mikes köz 1, 9., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Mikes utca 12-59/A, 0258/5, 263/2, 272/7, 5000., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Napraforgós kert sor 2., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Delelő utca 1-35, 39-54, 60-62, 0244/5-0244/7, 4305., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Aranyfácán Vadásztársaság 0223/3., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
- Delelő utca 0220/1., 2025.08.15. 8:00 - 16:00
Boconád:
- AKÁC utca 0290/7.,2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Bernát hegy 4., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Külterület 099/17., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Kiss Tanya 1., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
Heves:
- Bernáthegy 1/a-2/b, 7-10/a, 13/b, 18-35, 48, 68, 94, 292/110, 7106-7108/2., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Bernáthegy utca 70/A., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Káli út 29/14., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
- Külterület 029/2., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
Tarnabod:
- Külterület 029/8., 2025.08.13. 7:30 - 15:30 és 2025.08.15. 7:30 - 15:30
Kál:
- Jászapáti út 5000., 2025.08.14. 7:45 - 15:00
- Külterület 0143/24., 2025.08.14. 7:45 - 15:00
- Kálitag tanya 1-18., 2025.08.14. 7:45 - 15:00
Erdőtelek:
- Váczi tanya 049/9., 2025.08.13. 7:45 - 15:00
Füzesabony:
- Kerecsendi út 77, 81-81/a., 2025.08.12. 7:00 - 15:00 és 2025.08.13. 7:00 - 15:00
Ezt ne hagyja ki!Ellátás
20 órája
Drámai küzdelem egy fiatal életéért az egri kórházbanKét hétig volt az intenzíven a fiatal férfi, dialízis, lélegeztetőgép lett a vége.
Ezt ne hagyja ki!Hihetetlen
19 órája
Egy pillanatra mindenki megállt az egri strandon – te se fogod elhinni, mi úszkált a medencében!
Ezt ne hagyja ki!Hol a gond?
2025.08.10. 15:22
Tombol a kánikula mégsem érik a paradicsom? Nem is gondolná, mi az oka
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre