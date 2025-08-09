Elveszítheted az ingyenes készpénzfelvételt, ha nem figyelsz

Az ingyenes készpénzfelvétel ugyanis több feltételhez kötött, és könnyen elveszíthetjük a kedvezményt, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége viszont csak azoknak jár, akik betartanak néhány fontos szabályt, különben könnyen jöhet a pluszköltség - írja a Sonline.hu.

Elveszítheted az ingyenes készpénzfelvételt az ATM-nél, ha nem figyelsz

Fotó: Huszár Márk / Heol.hu

2014 óta havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig ingyen vehetünk fel készpénzt a bankszámlánkról, de csak akkor, ha előzetesen nyilatkoztunk erről.

Sokan nem tudják, hogy az ingyenes készpénzfelvétel csak két alkalommal használható ki havonta, függetlenül attól, hogy elértük-e a 150 ezer forintos keretet vagy sem. Ha valaki például háromszor vesz fel pénzt egy hónapban, a harmadik alkalom már díjköteles lehet. A fel nem használt keret nem vihető át a következő hónapra, ha pedig a felvétel meghaladja a 150 ezer forintot, az ezen felüli rész után tranzakciós illetéket kell fizetni.

Nem veszítjük el az ingyenes lehetőséget akkor, ha egy összegben több mint 150 ezer forintot veszünk fel egy hónapban. De a 150 ezer forint feletti összegre tranzakciós illetéket kell fizetnünk.

Nem mindegy, mikor történik a készpénzfelvétel

A hónap utolsó napjaiban végzett tranzakciók esetén érdemes saját bankunk ATM-jét használni. Ilyenkor ugyanis a könyvelés még az adott hónapra esik, így nem veszítünk el egy lehetőséget. Ha viszont más bank automatáját vesszük igénybe, előfordulhat, hogy a tranzakció csak a következő hónapban kerül lekönyvelésre, ezzel pedig a havi két díjmentes alkalomból egy elvész.

Folyószámlahitellel is jár a kedvezmény, de csak korlátozottan

Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik folyószámlahitel-keretükből vesznek fel pénzt, még akkor is, ha ezzel mínuszba kerülnek. A kedvezmény azonban csak addig az összegig érvényes, amennyi rendszeres jövedelem érkezik a számlára. Például ha havonta 100 ezer forint érkezik, akkor a 150 ezer forintos maximális összeg nem használható ki teljes egészében.

Több számlatulajdonos esetén sem nő a keret

Több tulajdonos esetén mindenki igénybe veheti az ingyenes készpénzfelvételt, azonban a két alkalom és a 150 ezer forintos havi keret nem összeadódik, hanem megoszlik a felek között.