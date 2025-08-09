3 órája
Elveszítheted az ingyenes készpénzfelvételt, ha nem figyelsz
Sokan nincsenek tisztában a szabályokkal, pedig a saját zsebük bánhatja. Bukja az ingyenes készpénzfelvételt az ATM-nél az, aki erre nem vigyáz.
Az ingyenes készpénzfelvétel ugyanis több feltételhez kötött, és könnyen elveszíthetjük a kedvezményt, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Az ingyenes készpénzfelvétel lehetősége viszont csak azoknak jár, akik betartanak néhány fontos szabályt, különben könnyen jöhet a pluszköltség - írja a Sonline.hu.
2014 óta havonta két alkalommal, legfeljebb 150 ezer forintig ingyen vehetünk fel készpénzt a bankszámlánkról, de csak akkor, ha előzetesen nyilatkoztunk erről.
Sokan nem tudják, hogy az ingyenes készpénzfelvétel csak két alkalommal használható ki havonta, függetlenül attól, hogy elértük-e a 150 ezer forintos keretet vagy sem. Ha valaki például háromszor vesz fel pénzt egy hónapban, a harmadik alkalom már díjköteles lehet. A fel nem használt keret nem vihető át a következő hónapra, ha pedig a felvétel meghaladja a 150 ezer forintot, az ezen felüli rész után tranzakciós illetéket kell fizetni.
Nem veszítjük el az ingyenes lehetőséget akkor, ha egy összegben több mint 150 ezer forintot veszünk fel egy hónapban. De a 150 ezer forint feletti összegre tranzakciós illetéket kell fizetnünk.
Nem mindegy, mikor történik a készpénzfelvétel
A hónap utolsó napjaiban végzett tranzakciók esetén érdemes saját bankunk ATM-jét használni. Ilyenkor ugyanis a könyvelés még az adott hónapra esik, így nem veszítünk el egy lehetőséget. Ha viszont más bank automatáját vesszük igénybe, előfordulhat, hogy a tranzakció csak a következő hónapban kerül lekönyvelésre, ezzel pedig a havi két díjmentes alkalomból egy elvész.
Folyószámlahitellel is jár a kedvezmény, de csak korlátozottan
Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik folyószámlahitel-keretükből vesznek fel pénzt, még akkor is, ha ezzel mínuszba kerülnek. A kedvezmény azonban csak addig az összegig érvényes, amennyi rendszeres jövedelem érkezik a számlára. Például ha havonta 100 ezer forint érkezik, akkor a 150 ezer forintos maximális összeg nem használható ki teljes egészében.
Több számlatulajdonos esetén sem nő a keret
Több tulajdonos esetén mindenki igénybe veheti az ingyenes készpénzfelvételt, azonban a két alkalom és a 150 ezer forintos havi keret nem összeadódik, hanem megoszlik a felek között.
Devizaszámláról is lehet, de csak forintban
Devizaszámláról is van lehetőség az ingyenes készpénzfelvételre, de kizárólag akkor, ha forintot veszünk fel az ATM-ből. Fontos, hogy 2025. január 1-jétől a postákon keresztül történő készpénzátvétel már nem tartozik a kedvezmény hatálya alá.
Hitelkártyával nem jár az ingyenesség
A hitelkártyás készpénzfelvétel nem esik bele a díjmentes kategóriába. Sőt, az ilyen tranzakciókra a kamat azonnal érvényes, tehát nincs türelmi időszak, mint a vásárlások esetében.
Vásárláskor is lehet készpénzt felvenni
2023 júliusától lehetőség van arra is, hogy vásárlás közben, bankkártyával kérjünk készpénzt a pénztárnál. Ez havonta két alkalommal, legfeljebb 40 ezer forintig ingyenes, azokon a helyeken, ahol ezt a szolgáltatást biztosítják.
Mi történik túllépés esetén?
A bankfiókban végzett készpénzfelvétel mindig díjköteles. Ha az ügyfél túllépi a havi 150 ezer forintos keretet, vagy a két ingyenes felvételi alkalmat, akkor a bank díjat számít fel. Ez a díj bankonként és számlacsomagonként eltérő lehet, és tartalmazhat tranzakciós illetéket, fix díjat vagy százalékos levonást. Érdemes ezért a saját bank díjszabásáról mindig előzetesen tájékozódni, és lehetőség szerint saját banki ATM-et használni, mivel az általában kedvezőbb költségekkel jár, mint más pénzintézet automatái.
