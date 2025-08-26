1 órája
Súlyos hiányosságokra mutatott rá az egri városi cégek átvilágítása
Lezárult Egerben az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átfogó, szakmai vizsgálata, közölte Vágner Ákos keddi sajtótájékoztatóján. A három, legnagyobb árbevételű társaságot vizsgálták. és ezeknél a cégeknél komoly hiányosságokat is feltárt az átvilágítás.
– Eger városvezetése számára a legfontosabb szempont, hogy az önkormányzat és cégei átláthatóan, hatékonyan és a közösség érdekeit szolgálva működjenek. Ennek érdekében a közgyűlés megbízta az EVAT Zrt. felügyelőbizottságát, hogy végezze el az önkormányzati tulajdonú társaságok átfogó átvilágítását, konkrétan a három legnagyobb árbevételű cégét. A feladattal nem drága külső tanácsadókat bíztunk meg, hanem saját szervezetünket, amellyel több millió forintot takarított meg a város – mondta a sajtótájékoztatón kedden Vágner Ákos, Eger polgármestere. Közölte a sajtóval, hogy az átvilágítás feltárta mindazt, amire hónapok óta igyekeznek felhívni a figyelmet: az elmúlt években az önkormányzati cégek és a város politikai vezetése napi szintű belháborút folytatott egymással, és ennek, illetve az egyéni érdekeknek volt alárendelve a cégek működése. A Városgondozás Eger Kft., az Eger Termál Kft., és az EVAT Zrt. átvilágítása is megerősítette mindezt.
Mindenre jutott idő, csak a munkára nem – ennek következményeit pedig Eger lakói szenvedték meg. Ez a korszak tavaly októberben lezárult: a széthúzás és a politikai cicaharc helyett ma már a munka és a város fejlődése van a középpontban. A vizsgálat világosan rávilágított a szabályozási hiányosságokra és a beszerzési folyamatok átláthatatlanságára, de azt is megmutatta, hogy az új, központosított vezetésű holdingstruktúra képes kezelni a fennálló problémákat. A korábban politikai fegyverként használt tulajdonosi ellenőrzések helyett most valódi szakmai kontroll működik, amely ténylegesen Eger, az önkormányzat és benne az EVAT-cégcsoport érdekeit szolgálja.
A polgármester szerint a jövőben a központosított működési modell tervezett kiterjesztése tovább erősíti majd a hatékonyságot: az önkormányzat éves szinten több tízmillió forint megtakarítást érhet el, mindezt leépítések nélkül. Mint mondta, a professzionális, menedzser szemléletű, költséghatékony átszervezés hosszú évek óta indokolt volt, most végre megvalósul, és már rövid távon is kézzelfogható eredményeket hoz a város számára.
Két cég esetében egyébként a vizsgált időszak óta már történt vezetőcsere, egyedül a városgondozásnál nem. Arról is beszélt, hogy az Eger Termál Kft. esetében a vizsgálat rámutatott: indokolt volt az ügyvezetés korábbi lecserélése, az EVAT Zrt.-nél pedig megerősítette, hogy az igazgatóság és a vezérigazgató munkájának párhuzamossága kockázatot jelentett – ennek megszüntetése érdekében bevezetett egyszemélyi vezetés megfelelő döntésnek bizonyult. Kitért arra is, hogy a cég igazgatótanácsa többször is átlépte a hatáskörét a jelentés szerint. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat célja nem a hibák keresése, hanem a tanulságok levonása és a társaság, illetve a cégek működésének biztonságosabbá, átláthatóbbá tétele volt.
A közgyűlés elé kerül az átvilágítás
A vizsgálatok nyomán már a most csütörtöki, augusztusi közgyűlési ülésre is bekerül egy előterjesztés: a közgyűlés a jelentések alapján intézkedési tervet fogad el, amely határidőkkel és felelősökkel határozza meg a szabályzatok frissítését, a beszerzési rend felülvizsgálatát és a belső ellenőrzések megerősítését, 30 napos intézkedési tervet kell létrehoznia a cégeknek. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy az átvilágítás eredménye így a város gazdasági stabilitásának és a felelős közpénz-gazdálkodásnak fontos pillére legyen a jövőben.
Az eger.hu honlapra felkerült anyag szerint a városgondozásnál feltárták, hogy a cégnél alapvető követelmények is hiányoznak: egyes belső szabályzatok nincsenek meg, több pedig elavult. Kiderült az is, hogy tavaly felbéreltek egy külső céget egy belső ellenőrzésre - de ugyanilyen ellenőrzés nem sokkal előtte már lezajlott, ráadásul a városgondozásnál nem is vették figyelembe annak eredményeit. Az ellenőrzött időszakban bekövetkezett mulasztások miatt a társasággal szemben három esetben került sor hatósági eljárásra az átvilágítás szerint. De azt is megállapították, hogy a saját forrásból finanszírozott megrendelések pénzügyi ellenjegyzés nélkül valósultak meg, és rendkívül kockázatosak voltak.
Vágner Ákos kiemelte azt is, hogy míg egy külső cég 10–15 millió forintért vállalta volna az átvilágítást, a bizottság tagjai – akiket kiváló pénzügyi és cégvezetői szakembereknek tart – összesen mintegy kétmillió forint költséggel készítették el a jelentéseket. Megköszönte a munkát Dobre-Kecsmár Csabának, aki az EGERERDŐ vezetője, így cégvezetői tapasztalattal rendelkezik, Zay Ferenc gazdasági szakembernek, az államkincstár korábbi vezetőjének, Csirke Józsefné könyvvizsgálónak, dr. Bajzáth György jogásznak és Csákvári Antal frakcióvezető képviselőnek.
