Súlyos hiányosságokra mutatott rá az egri városi cégek átvilágítása

– Eger városvezetése számára a legfontosabb szempont, hogy az önkormányzat és cégei átláthatóan, hatékonyan és a közösség érdekeit szolgálva működjenek. Ennek érdekében a közgyűlés megbízta az EVAT Zrt. felügyelőbizottságát, hogy végezze el az önkormányzati tulajdonú társaságok átfogó átvilágítását, konkrétan a három legnagyobb árbevételű cégét. A feladattal nem drága külső tanácsadókat bíztunk meg, hanem saját szervezetünket, amellyel több millió forintot takarított meg a város – mondta a sajtótájékoztatón kedden Vágner Ákos, Eger polgármestere. Közölte a sajtóval, hogy az átvilágítás feltárta mindazt, amire hónapok óta igyekeznek felhívni a figyelmet: az elmúlt években az önkormányzati cégek és a város politikai vezetése napi szintű belháborút folytatott egymással, és ennek, illetve az egyéni érdekeknek volt alárendelve a cégek működése. A Városgondozás Eger Kft., az Eger Termál Kft., és az EVAT Zrt. átvilágítása is megerősítette mindezt.

Vágner Ákos polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: átvilágítás zajlott az egri cégeknél, hiányosságokat tártak fel

Forrás: Huszar Mark/heol.hu

Mindenre jutott idő, csak a munkára nem – ennek következményeit pedig Eger lakói szenvedték meg. Ez a korszak tavaly októberben lezárult: a széthúzás és a politikai cicaharc helyett ma már a munka és a város fejlődése van a középpontban. A vizsgálat világosan rávilágított a szabályozási hiányosságokra és a beszerzési folyamatok átláthatatlanságára, de azt is megmutatta, hogy az új, központosított vezetésű holdingstruktúra képes kezelni a fennálló problémákat. A korábban politikai fegyverként használt tulajdonosi ellenőrzések helyett most valódi szakmai kontroll működik, amely ténylegesen Eger, az önkormányzat és benne az EVAT-cégcsoport érdekeit szolgálja.

- emelte ki.

A polgármester szerint a jövőben a központosított működési modell tervezett kiterjesztése tovább erősíti majd a hatékonyságot: az önkormányzat éves szinten több tízmillió forint megtakarítást érhet el, mindezt leépítések nélkül. Mint mondta, a professzionális, menedzser szemléletű, költséghatékony átszervezés hosszú évek óta indokolt volt, most végre megvalósul, és már rövid távon is kézzelfogható eredményeket hoz a város számára.