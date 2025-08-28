A képviselők elé kerül az átvilágítási jelentés az egri közgyűlésen - élőben a helyszínről

Az augusztusi közgyűlésen vélhetően több sürgősségi indítvánnyal is találkoznak a képviselők. Mint megírtuk, az átvilágítási jelentés elkészült a város 3 legnagyobb árbevételű cégéről. Kedden a polgármester sajtótájékoztatót tartott, ahol kiderült, hogy az egri önkormányzati cégek átvilágítása megtörtént. Az anyag szerint több cégnél súlyos hiányosságok történtek.

A közgyűlés elé kerül az átvilágítás eredménye Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Az átvilágítás mellett más fontos témáról is döntenek

A TOP Plusz projektek megvalósításáról is meghozzák a végső döntést. Mint megírtuk, majd' 9 milliárd TOP Plusz forrással rendelkezik Eger. A forrás nagy részének felhasználásáról már idén dönteni kell. Óvodákra, útfelújításra és szociális ügyekre illetve az Érsekkertben lévő játszótér fejlesztésére is jut belőle, de a piac melletti teret is felújítják. A fejlesztésekről beszélt már az országgyűlési képviselő is. Dr. Pajtók Gábor kiemelte, rövid határidőre elkészült az immár 6,3 milliárd forintnyi jóváhagyott támogatási program, a 10 projektből az irányító hatóság már 6 esetében pozitív döntést hozott – mondta.