Furcsa dolgok buktak ki az augusztusi közgyűlésen Egerben

Az átvilágítási jelentés előtt a polgármester elmúlt havi beszámolóját is tárgyalta Eger közgyűlése csütörtökön. Vágner Ákostól azt kérdezte Bognár Ignác (Mi Hazánk), hogy a templomok környékének parkolásáról egyeztetett-e az egyházközösséggel, hiszen a híveknek fizetnie kell az új, készülő koncepció szerint, ha misére mennek. Vágner Ákos felhívta a figyelmet, hogy a koncepció még képlékeny, de ha az egriek bérlettel rendelkeznek, akkor bármikor parkolhatnak. Érdeklődött arról is a Mi Hazánk képviselője, hogy a Rotary Club Egerrel történt egyeztetés során szó esett-e a Hatvani kapu téren álló szoborról. Bognár szerint a műtárgy borzalmas és el kellene távolítani onnan.

Az egri közgyűlésen a cégek átvilágítása is szóba került. Forrás: Huszár Márk/heol.hu

Huszti Péter (CKE) 100 ezer forint támogatást kért a Kápolnai Macskaárvaháznak az elárvult kölyök állatok ellátásának segítésére. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) képviselő felhívta a figyelmét, hogy az Egerben gyepmesteri feladatokat is ellátó Állatokat Védjük Együtt Alapítvány is forráshiánnyal küzd, és egyébként kiscicákat is ellátnak, amire a támogatás irányulna.

Hadnagy József (Fidesz-KDNP) felhívta Huszti Péter figyelmét, hogy a macskaárvaház azt nyilatkozta, hogy nem egyeztetett vele Huszti Péter az előterjesztésről. Hadnagy József feltette a kérdést, mennyire lehet akkor komolyan venni ezt az egészet? Gál Judit hozzátette, hogy egyébként neki azt jelezte a macskaárvaház, hogy nem is arra a célra szeretne fókuszálni, ami az előterjesztésben van. Vágner Ákos felolvasott egy levélből is, amit a kabinet iroda kérdésére válaszolt a macskaárvaház vezetője, ebben abszurdumnak nevezi a támogatási igényt a vezető, és azt írja, Huszti Péterrel még csak nem is találkozott. A Fidesz frakció képviselői ennek nyomán furcsálták az előterjesztést, és feltették a kérdést Huszti Péternek, hogy mi is volt a célja az előterjesztéssel.

Átvilágítás a cégek működéséről

Az átvilágítási jelentést is megtárgyalták utolsóként, mint megírtuk az Evat, a Városgondozás Eger és az Eger Termál működését vizsgálták. Vágner Ákos elmondta, az átvilágítás feltárta mindazt, amire hónapok óta igyekeznek felhívni a figyelmet: az elmúlt években az önkormányzati cégek és a város politikai vezetése napi szintű belháborút folytatott egymással, és ennek, illetve az egyéni érdekeknek volt alárendelve a cégek működése. Pál György (MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Zöldek) szerint az anyag nem ad válaszokat arra, hogyan kellene működni a cégeknek, szerinte hiba lenne az ügyvezetőkön elverni a port, hiszen politikai vezetők döntése nyomán működtek a cégek az előző ciklusban. azt mondta a jelentés hibás is, mivel egy működő cégről azt állatja, hogy felszámolás alatt van.