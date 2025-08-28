1 órája
Furcsa dolgok buktak ki az augusztusi közgyűlésen Egerben
Furcsa dolgok derültek ki az egyik előterjesztésről, amit a CKE képviselője nyújtott be. Egy civil szervezetnek kért pénzt, de annak vezetője azt írta az önkormányzatnak, hogy nem is találkozott vele és abszurd, hogy nekik kérne támogatást. Az átvilágítási jelentést is tárgyalták az egri képviselők.
Az átvilágítási jelentés előtt a polgármester elmúlt havi beszámolóját is tárgyalta Eger közgyűlése csütörtökön. Vágner Ákostól azt kérdezte Bognár Ignác (Mi Hazánk), hogy a templomok környékének parkolásáról egyeztetett-e az egyházközösséggel, hiszen a híveknek fizetnie kell az új, készülő koncepció szerint, ha misére mennek. Vágner Ákos felhívta a figyelmet, hogy a koncepció még képlékeny, de ha az egriek bérlettel rendelkeznek, akkor bármikor parkolhatnak. Érdeklődött arról is a Mi Hazánk képviselője, hogy a Rotary Club Egerrel történt egyeztetés során szó esett-e a Hatvani kapu téren álló szoborról. Bognár szerint a műtárgy borzalmas és el kellene távolítani onnan.
Huszti Péter (CKE) 100 ezer forint támogatást kért a Kápolnai Macskaárvaháznak az elárvult kölyök állatok ellátásának segítésére. Majorosné Juhász Eszter (Fidesz-KDNP) képviselő felhívta a figyelmét, hogy az Egerben gyepmesteri feladatokat is ellátó Állatokat Védjük Együtt Alapítvány is forráshiánnyal küzd, és egyébként kiscicákat is ellátnak, amire a támogatás irányulna.
Hadnagy József (Fidesz-KDNP) felhívta Huszti Péter figyelmét, hogy a macskaárvaház azt nyilatkozta, hogy nem egyeztetett vele Huszti Péter az előterjesztésről. Hadnagy József feltette a kérdést, mennyire lehet akkor komolyan venni ezt az egészet? Gál Judit hozzátette, hogy egyébként neki azt jelezte a macskaárvaház, hogy nem is arra a célra szeretne fókuszálni, ami az előterjesztésben van. Vágner Ákos felolvasott egy levélből is, amit a kabinet iroda kérdésére válaszolt a macskaárvaház vezetője, ebben abszurdumnak nevezi a támogatási igényt a vezető, és azt írja, Huszti Péterrel még csak nem is találkozott. A Fidesz frakció képviselői ennek nyomán furcsálták az előterjesztést, és feltették a kérdést Huszti Péternek, hogy mi is volt a célja az előterjesztéssel.
Átvilágítás a cégek működéséről
Az átvilágítási jelentést is megtárgyalták utolsóként, mint megírtuk az Evat, a Városgondozás Eger és az Eger Termál működését vizsgálták. Vágner Ákos elmondta, az átvilágítás feltárta mindazt, amire hónapok óta igyekeznek felhívni a figyelmet: az elmúlt években az önkormányzati cégek és a város politikai vezetése napi szintű belháborút folytatott egymással, és ennek, illetve az egyéni érdekeknek volt alárendelve a cégek működése. Pál György (MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, Zöldek) szerint az anyag nem ad válaszokat arra, hogyan kellene működni a cégeknek, szerinte hiba lenne az ügyvezetőkön elverni a port, hiszen politikai vezetők döntése nyomán működtek a cégek az előző ciklusban. azt mondta a jelentés hibás is, mivel egy működő cégről azt állatja, hogy felszámolás alatt van.
Bódi Zsolt képviselő is azt javasolta, hogy most ne döntsenek a jelentésről, nézze át a felügyelőbizottság a jelentést. Dobre-Kecsmár Csaba elmondta, hogy az átvilágítás kerülte a politikát, ők gazdasági szakemberek, ha a politika szerepét akarják vizsgálni, azt másképp kellene. Hozzátette, hogy sajnos Eged Renátó, a városgondozás ügyvezetőjének érdemi észrevételeit még nem volt idejük áttanulmányozni.
