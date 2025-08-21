Augusztus 20-án kitüntetéseket és díjakat adtak át Hevesen

Hosszú évek hagyománya Hevesen, hogy az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án díjakat, kitüntetéseket nyújtanak át azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a település érdekében – írja a Hevesi Hírportál. Az önkormányzati elismerések átadása előtt két olyan, Hevesen élő szakember több évtizedes munkáját jutalmazták, akik 70 évvel ezelőtt szerezték meg felsőfokú végzettségüket. Rubin díszoklevelet vehetett át Csikós Ferencné nyugalmazott óvodapedagógus és Tóth Gyula nyugdíjas edző, testnevelő tanár.

Az augusztus 20-ai ünnep része volt a Szent István szobor megkoszorúzása is Fotó: Hevesi Hírportál

Heves polgármestere díszoklevelet adományozott a Heves Város Polgárőr Egyesület részére, mely Magyarország első Polgárvédő Egyleteként 35 évvel ezelőtt alakult meg, és azóta is sikeresen védi városunk közrendjét.

A város polgármestere által alapított, Heves város sportnagykövete címet vehette át Kovács Noel dobóatléta a hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló teljesítményéért és a hevesi sportélet nemzetközi szinten történő képviseletéért, népszerűsítéséért.

Heves Város Díszpolgára kitüntető címmel ismerték el Szabó Zsolt, térségünk országgyűlési képviselője a város fejlődéséért és folyamatos előrejutásáért végzett tevékenységét és segítségét.

Pro Urbe Heves kitüntetésben részesült dr. Kádár Imréné, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézménye gyémántdiplomás zongoratanára a zeneoktatás területén végzett munkájáért, kimagasló szakmai tevékenységéért.

Heves Város Közszolgálatáért kitüntető díjban részesült az óvodai nevelés szakterületén Várkonyi Margit, a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde kisgyermeknevelője, az alapfokú oktatás 1-4. osztály szakterületén Molnárné Szabó Márta, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskola általános iskolai tanára, az alapfokú oktatás 5-8. osztály szakterületén Czinkóczi Ágnes, a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola gyógypedagógusa, valamint a középfokú oktatás szakterületén Strausz Erika, az Eötvös József Református Oktatási Központ tanára.