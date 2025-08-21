1 órája
Augusztus 20-án kitüntetéseket és díjakat adtak át Hevesen
Hevesen idén is hagyományosan az államalapítás ünnepéhez kötődően adták át a legmagasabb helyi elismeréseket. Augusztus 20-án több évtizedes szakmai pályafutásokat, közszolgálati munkát, kiemelkedő sporteredményeket és tehetséges diákokat jutalmaztak.
Hosszú évek hagyománya Hevesen, hogy az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án díjakat, kitüntetéseket nyújtanak át azoknak, akik kiemelkedő munkát végeztek a település érdekében – írja a Hevesi Hírportál. Az önkormányzati elismerések átadása előtt két olyan, Hevesen élő szakember több évtizedes munkáját jutalmazták, akik 70 évvel ezelőtt szerezték meg felsőfokú végzettségüket. Rubin díszoklevelet vehetett át Csikós Ferencné nyugalmazott óvodapedagógus és Tóth Gyula nyugdíjas edző, testnevelő tanár.
Heves polgármestere díszoklevelet adományozott a Heves Város Polgárőr Egyesület részére, mely Magyarország első Polgárvédő Egyleteként 35 évvel ezelőtt alakult meg, és azóta is sikeresen védi városunk közrendjét.
A város polgármestere által alapított, Heves város sportnagykövete címet vehette át Kovács Noel dobóatléta a hazai és nemzetközi versenyeken elért kimagasló teljesítményéért és a hevesi sportélet nemzetközi szinten történő képviseletéért, népszerűsítéséért.
Heves Város Díszpolgára kitüntető címmel ismerték el Szabó Zsolt, térségünk országgyűlési képviselője a város fejlődéséért és folyamatos előrejutásáért végzett tevékenységét és segítségét.
Pro Urbe Heves kitüntetésben részesült dr. Kádár Imréné, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zeneművészeti Tagintézménye gyémántdiplomás zongoratanára a zeneoktatás területén végzett munkájáért, kimagasló szakmai tevékenységéért.
Heves Város Közszolgálatáért kitüntető díjban részesült az óvodai nevelés szakterületén Várkonyi Margit, a Heves Városi Óvodák és Bölcsőde kisgyermeknevelője, az alapfokú oktatás 1-4. osztály szakterületén Molnárné Szabó Márta, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hevesi József Tagiskola általános iskolai tanára, az alapfokú oktatás 5-8. osztály szakterületén Czinkóczi Ágnes, a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola gyógypedagógusa, valamint a középfokú oktatás szakterületén Strausz Erika, az Eötvös József Református Oktatási Központ tanára.
Heves Város Közszolgálatáért elismerést vehetett át az egészségügy területén dr. Gál Henrietta belgyógyász, háziorvos, közszolgálat területen pedig Mészárosné Tóth Ildikó a Hevesi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője.
Heves Város Közszolgálatáért kitüntető díjban részesült katasztrófavédelmi feladatellátás területén Fekete Zsolt tűzoltó főtörzsőrmester, valamint rendőrségi feladat ellátás területén Réz Péter, a Hevesi Rendőrkapitányság rendőr alezredese.
Heves Város Tehetséges Tanulója emlékérmet vehetett át Nemesi Péter, az Eötvös József Református Oktatási Központ 8. osztályos tanulója, Kukoly Sára, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda 8. osztályos diákja, Kodaj Míra Hanna, a Hevesi Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályos tanulója és Ficsór József Dusán, az Eötvös József Református Oktatási Központ 11. osztályos diákja.
Heves Város Sportjáért emlékérmet vehetett edző kategóriában Tóth Károly sakk szakosztályvezető, valamint a Hevesi SE U/20 női kézilabda csapata, melynek tagjai: Holló Fanni, Steczina Panna, Kóczián Eszter, Balázs Panna, Juhász Anna, Kakuk Lili, Kiss Gréta, Kartali Gréta, Rab Csenge, Haár Nina Zsófia, Lakatos Petra, Kóczián Csenge, Balog Réka, Krisztián Dóra, Darázs Lilla és Darázs Eszter.
Heves Város Sportjáért emlékérmet kapott egyéni sportoló kategóriában Lévai Eszter karatéka, Misi Zoé, a Ritmus Dance Tánccsoport tagja, valamint Bognár Tamás thai boxoló.
Az elismerések átadását követően nagytiszteletű Mészáros Ildikó lelkésztől és Nagy István címzetes kanonoktól vehette át Sveiczer Sándor polgármester és jelképesen a város minden lakója a megszentelt kenyeret. Az estét különleges gasztroprogram zárta: Grúzia és Peru borai mutatkoztak be a Halász-kúria kiállítóhelyen.
