Híd volt a nemezetek között a magyarság, kiállva a történelem viharait - hangzott el az egri várban a Fáklyás Királyköszöntőn + videó

Augusztus 20-a előestéjén ismét fölzúgtak Eger belvárosának harangjai, jelezvén a város lakóinak, hogy a Dobó téri Minorita templomban kezdetét veszi a Fáklyás Királyköszöntő Ünnepség. Az Egri Lokálpatrióta Egylet és az Egri Fertálymesteri Testület több mint három évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt.

Augusztus 20 előestélyén mindig egy régi hihagyományt elevenítenek fel Egerben

Forrás: Nemes Róbert / Heol.hu

Idén is ünnepi műsorral vártak mindenkit közös emlékezésre: a keresztény Magyarország születésére és arra a történelmi pillanatra, amikor államalapító királyunk Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta fel. Ez a gondolat határozta meg a műsor ünnepélyességét, melyben felcsendültek Johann Sebastian Bach, Gounod, Georg Friedrich Händel, Farkas Ferenc, és Ákom Lajos szerzeményei.

A templomban Cebula Pawel plébános üdvözlete után a koncertet egy cimbalom szóló nyitotta meg: a szakrális környezetben, Johann Sebastian Bach hegedűre irt szóló szonátájának egy tételét Nagy Gergő cimbalom művész, az „Eger Csillaga” díjat nyert Legényes zenekar cimbalom-virtuóza adta elő.

Hallhattuk idén is az Egri Fertálymesteri Testület Férfikarát Hegyesi Hudik Margit karnagy vezetésével. Korpás Róbert - az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 11. osztályos diákja – Wass Albert „Üzenet haza” című versét adta elő, fellépett az Egri Szimfonikus Zenekar vonósnégyese, Nyeste Erzsébet, Horváthné Bartók Beáta, Bereczki Vilma és Számel Bálint. Ákon Lajos nemzeti érzelmű dalát Hegyesi Hudik Margit énekművész szólaltatta meg, G.F. Händel híres művének a „Vizizene” egyik tételének orgona átiratát Kubik Tamás, az Egri Bazilika karnagya és orgonaművésze, az EKKE tanársegédje adta elő. Immár hagyomány, hogy az ünnepség végén a Himnusz előtt felcsendül Bach-Gounod: Áve Maria műve, amit ez évben Horváthné Bartók Beáta énekelt, Kubik Tamás orgona kíséretével.

A fáklyás felvonulás idén is az egri vár székesegyházában zárult, ahol Novákné Mlakár Zsófia, a vármúzeum igazgatója köszöntötte az ünneplő tömeget, kiemelve, hogy nem sok nemzeti emlékhely mondhatja el magáról, hogy egy Árpád-házi király temetkezési helyéről gondoskodhat.