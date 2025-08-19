25 perce
Híd volt a nemezetek között a magyarság, kiállva a történelem viharait - hangzott el az egri várban a Fáklyás Királyköszöntőn + videó
Az államalapítás és az új kenyér ünnepére készül hazánk. Augusztus 20-a előestéjén Fáklyás Királyköszöntőn ünnepelt Eger. Megkoszorúzták az Árpád-házi király egykori nyughelyét az egri várban.
Augusztus 20-a előestéjén ismét fölzúgtak Eger belvárosának harangjai, jelezvén a város lakóinak, hogy a Dobó téri Minorita templomban kezdetét veszi a Fáklyás Királyköszöntő Ünnepség. Az Egri Lokálpatrióta Egylet és az Egri Fertálymesteri Testület több mint három évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt.
Idén is ünnepi műsorral vártak mindenkit közös emlékezésre: a keresztény Magyarország születésére és arra a történelmi pillanatra, amikor államalapító királyunk Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta fel. Ez a gondolat határozta meg a műsor ünnepélyességét, melyben felcsendültek Johann Sebastian Bach, Gounod, Georg Friedrich Händel, Farkas Ferenc, és Ákom Lajos szerzeményei.
Augusztus 20-a előtt idézik fel a régi hagyományt
A templomban Cebula Pawel plébános üdvözlete után a koncertet egy cimbalom szóló nyitotta meg: a szakrális környezetben, Johann Sebastian Bach hegedűre irt szóló szonátájának egy tételét Nagy Gergő cimbalom művész, az „Eger Csillaga” díjat nyert Legényes zenekar cimbalom-virtuóza adta elő.
Hallhattuk idén is az Egri Fertálymesteri Testület Férfikarát Hegyesi Hudik Margit karnagy vezetésével. Korpás Róbert - az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 11. osztályos diákja – Wass Albert „Üzenet haza” című versét adta elő, fellépett az Egri Szimfonikus Zenekar vonósnégyese, Nyeste Erzsébet, Horváthné Bartók Beáta, Bereczki Vilma és Számel Bálint. Ákon Lajos nemzeti érzelmű dalát Hegyesi Hudik Margit énekművész szólaltatta meg, G.F. Händel híres művének a „Vizizene” egyik tételének orgona átiratát Kubik Tamás, az Egri Bazilika karnagya és orgonaművésze, az EKKE tanársegédje adta elő. Immár hagyomány, hogy az ünnepség végén a Himnusz előtt felcsendül Bach-Gounod: Áve Maria műve, amit ez évben Horváthné Bartók Beáta énekelt, Kubik Tamás orgona kíséretével.
A fáklyás felvonulás idén is az egri vár székesegyházában zárult, ahol Novákné Mlakár Zsófia, a vármúzeum igazgatója köszöntötte az ünneplő tömeget, kiemelve, hogy nem sok nemzeti emlékhely mondhatja el magáról, hogy egy Árpád-házi király temetkezési helyéről gondoskodhat.
A Fertálymesteri Testület énekkarának fellépését követően Koós Ede plébános, az Egri Fertálymesteri Testület tagja szólt az ünneplő tömeghez. Beszédét azzal kezdte, hogy olyan katolikus papként szól, aki élénken érdeklődik a világban zajló események iránt. Megköszönte a lokálpatrióta egyletnek, hogy életben tartják a hagyományt, s minden évben eljön a fáklyás menet Imre király emléktáblájához. Mint fogalmazott, a hagyományokat nem csak ápolni kell, hanem át kell adni a jövő nemzedékeinek, élővé téve ezzel. Azzal folytatta, hogy felidézte, Szent István királynak és az Árpád-házi uralkodóknak mennyi mindent köszönhet hazánk.
Akkor járunk el helyesen, ha ezen az ünnepen nem csak a múltra emlékezünk, de a jövőnk irányát is kutatjuk. Szent István öröksége nem csupán történelem, hanem útmutatás is
- mondta.
Mint mondta, tartja magát a nézet, hogy a Kárpát-medencébe keleti irányból érkezett a magyarság, keleti, ázsiai gyökereink is fontos szerepet játszottak megmaradásunkban, a katonai fegyelem, az összetartás és a szabadság szeretete azonban önmagában nem lett volna elég ahhoz, hogy ne töröljön el minket a történelem megannyi viszálya. Szent István felismerte ezt, magának és népének az öröklétet választva új keresztény országot alapított, ám közben nem szakította el népünket keleti gyökereitől. Hozzátette, Eger ennek lenyomatát különösen hordozza, hiszen az apostoli király püspökséget alapított, kulturális és vallási központ lett Eger, s az ma is, mondta.
Más örökséget is hordoz a város: a keleti és a nyugati civilizáció összecsapását. A várvédők Gárdonyi által elképzelt esküjét szinte ma is hallhatjuk visszhangozni a vár falairól
- tette hozzá, majd arról beszélt, hogy a magyarok mint egy híd voltak jelen a történelem színpadán. Manapság pedig, mikor az Euro-atlanti civilizációnk recseg-ropog, átrendeződnek a globális viszonyok, egy a Római Birodalom bukása idejében végbemenő népvándorláshoz mérhető népmozgás első hullámait látjuk.
Fáklyás Királyköszöntő EgerbenFotók: Nemes Róbert
- Szent István uralkodásával bizonyította, lehet messzi keletről érkezni, de nyugati országot építeni, a modern tudás és a természetfelettibe vetett hit összhangjával. A híd-szerepet most is tudatosan vállalva a történelmi küldetést teljesíteni kell, megerősített keresztény, magyar identitással, s segíteni Európát, ha arra van szükség, visszatalálni gyökereihez – mondta, majd könyörgéssel zárta a beszédét. A hagyományoknak megfelelően egri civil szervezetek részvételével megkoszorúzták Árpád-házi Imre király egykori nyughelyét jelző emléktáblát az esemény végén.
