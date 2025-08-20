Politikusok és szép lányok hozták lázba a Szépasszony-völgyben ünneplőket

Augusztus 20-a visszanyerte régi fényét, ismét Szent István napja lett

Heves Megyei Hírlap, 1990

Ebben az esztendőben augusztus 20-a visszanyerte régi fényét: a magyar nemzet emlékezetében mindig is Szent István napja volt. Az ünnepségek ebben a szellemben zajlottak, sok helyen megemlékeztek a szent királyról, a magyarság államalapítójáról. S természetesen sokan megjelentek az ünnepi szentmiséken az ország és az egyházmegye templomaiban.

Egerben a városi ünnepségen lovas huszárok kíséretével a Bazilika előtti térre vonult az Egri Csillag Népdalkórus az új kenyérrel. Ezután a 212- es Számú Bornemissza Gergely Cserkészzenekar játszotta el a Himnuszt, Lovenz Péter vezényletével. Ezt követően népdalműsort adott a népdalkórus. Ezután István király intelmei hangzottak el Ungvári Tamás és Herczeg Lajos tolmácsolásában, majd dr. Balsai István igazságügyminiszter mondott ünnepi beszédet. A program után kenyérszentelésre és Szent István-napi misére várták a résztvevőket a Bazilikába.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A Szépasszony-völgyben fesztivált rendezett a Heves Megyei Hírlap

A Heves Megyei Hírlap Szent István-napi fesztivált rendezett a Szépasszony-völgyben. Kirakodóvásár volt reggeltől, amelyen sokféle portékát kínáltak. A legdrágábbakkal kezdve: az Autó Extra című lap különleges modelleket hozott, amelyek előjegyezhetők, megvásárolhatók voltak. Bemutattak Fiat dízel modelleket, illetve az olasz autókon kívül amerikaiakat is, Chrysler típusokat. Ez utóbbiak a Hungarian Trués-től megrendelhetőek voltak. A szabadtéri színpadon délután politikai vita kezdődött. A résztvevői dr. Balsai István igazságügy-miniszter (MDF), Pető Iván, az SZDSZ ügyvivője, dr. Fodor Gábor, a Fidesz választmányi tagja, dr. Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt társelnöke és dr. Somodi Miklós, az FKgP országos központjának főtitkárhelyettese voltak. Ezt követően pihentetőül szép lányokat lehetett megtekinteni, egy félórás divatbemutató keretében. A nap során fellépett az Egri Honvédzenekar, Szemerey László és a Lekvár együttes, Kamilla bohóc és társai, de volt többek között body building bemutató, hordódobáló- és szkanderbajnokság is. A Heves Megyei Hírlap fesztiválját a Szépasszony-bál zárta Pepe, a diszkós muzsikájára.