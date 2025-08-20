1 órája
Politikusok és szép lányok hozták lázba a Szépasszony-völgyben ünneplőket
Csokorba szedtük, hogyan zajlott az államalapításunk ünnepe 30-40 évvel ezelőtt. Az augusztus 20-i ünnepségek jellege nagy változásokon ment át 1990 után.
A múlt Heves megyei augusztus 20-i eseményeit portálunk jogelődje, a Népújság, valamint a Heves Megyei Hírlap korabeli cikkeiből szemezgetve gyűjtöttük csokorba.
Népújság, 1985
Alkotmányunk törvénybe iktatásának évfordulója tiszteletére munkás - paraszt - katona találkozót rendeztek Egerben, a Platán Étteremben. A találkozón a Csepel Autógyár Egri Gyárának, és az Eger - Mátravidéki Borgazdasági Kombinátnak, az. Egri Csillagok Termelőszövetkezetnek, a Finomszerelvénygyárnak, a KAEV Egri Gyárának, a Mátrai Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnak, a Szolnoki MEZŐGÉP Vállalat Egri Gyárának, a Heves Megyei Helyőrségi Parancsnokságnak, a Heves Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnak, a VILATl Egri Gyárának összesen mintegy 180 képviselője jelent meg. Az ünnepségen Demeter Pál, a Csepel Autógyár Egri Gyárának igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Békési József, az Egri Városi Tanács általános elnökhelyettese mondott ünnepi beszédet. Délelőtt a Dobó téren, délután pedig a Szépasszony-völgyben léptek fel helyi művészeti kiscsoportok mellett a hatvani, a horti, a rózsaszentmártoni, a hevesi, a terpesi, a pélyi, a sarudi, a poroszlói, és a tarnaszentmiklósi citarezenekarok, népdalkórusok és tánccsoportok, valamint a Pótkerék könnyűzenei együttes.
Az augusztus 20-i ünnepségek külsőségei a múltban is hasonlítottak a maiakhoz, de tartalmuk eltérő volt
Gyöngyösön szintén munkás - paraszt - katona találkozót rendezett a Mátra Kincse Termelőszövetkezet a gazdaság kultúrtermében. Ünnepi beszédet mondott Kiss József, Gyöngyös Város Tanácsának általános elnökhelyettese. Füzesabonyban a 2-es számú Általános Iskolában kibővített ünnepi tanácsülést tartott a Füzesabonyi Városi Jogú Nagyközségi Tanács. Egercsehiben ez alkalommal ünnepelték az immáron 700 éves községet. Emlékplakettet adtak át a helység két legidősebb lakójának, a 93 esztendős Ficzere Miklósnak és 91 éves feleségének. Kormos József, az általános iskola igazgatója részletesen ismertette a falu történetét. Kerecsenden a kétszintes új általános iskola udvarán gyűlt össze Kerecsend és a társközség Demjén apraja-nagyja. Gémes László, a közös községi tanács elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, közöttük Pócs Jánost, az egri városi pártbizottság titkárát és dr. Kovács Jánost, a megyei művelődési osztály helyettes vezetőjét, majd az ünnepség szónoka, Kócza Imre országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. Ezt követően kiváló és érdemes társadalmi munkáért kitüntetéseket adtak át olyan tanácstagoknak, akik hosszú éveken keresztül aktívan és hatékonyan tevékenykedtek a közért.
Augusztus 20-a visszanyerte régi fényét, ismét Szent István napja lett
Heves Megyei Hírlap, 1990
Ebben az esztendőben augusztus 20-a visszanyerte régi fényét: a magyar nemzet emlékezetében mindig is Szent István napja volt. Az ünnepségek ebben a szellemben zajlottak, sok helyen megemlékeztek a szent királyról, a magyarság államalapítójáról. S természetesen sokan megjelentek az ünnepi szentmiséken az ország és az egyházmegye templomaiban.
Egerben a városi ünnepségen lovas huszárok kíséretével a Bazilika előtti térre vonult az Egri Csillag Népdalkórus az új kenyérrel. Ezután a 212- es Számú Bornemissza Gergely Cserkészzenekar játszotta el a Himnuszt, Lovenz Péter vezényletével. Ezt követően népdalműsort adott a népdalkórus. Ezután István király intelmei hangzottak el Ungvári Tamás és Herczeg Lajos tolmácsolásában, majd dr. Balsai István igazságügyminiszter mondott ünnepi beszédet. A program után kenyérszentelésre és Szent István-napi misére várták a résztvevőket a Bazilikába.
A Szépasszony-völgyben fesztivált rendezett a Heves Megyei Hírlap
A Heves Megyei Hírlap Szent István-napi fesztivált rendezett a Szépasszony-völgyben. Kirakodóvásár volt reggeltől, amelyen sokféle portékát kínáltak. A legdrágábbakkal kezdve: az Autó Extra című lap különleges modelleket hozott, amelyek előjegyezhetők, megvásárolhatók voltak. Bemutattak Fiat dízel modelleket, illetve az olasz autókon kívül amerikaiakat is, Chrysler típusokat. Ez utóbbiak a Hungarian Trués-től megrendelhetőek voltak. A szabadtéri színpadon délután politikai vita kezdődött. A résztvevői dr. Balsai István igazságügy-miniszter (MDF), Pető Iván, az SZDSZ ügyvivője, dr. Fodor Gábor, a Fidesz választmányi tagja, dr. Lukács Tamás, a Kereszténydemokrata Néppárt társelnöke és dr. Somodi Miklós, az FKgP országos központjának főtitkárhelyettese voltak. Ezt követően pihentetőül szép lányokat lehetett megtekinteni, egy félórás divatbemutató keretében. A nap során fellépett az Egri Honvédzenekar, Szemerey László és a Lekvár együttes, Kamilla bohóc és társai, de volt többek között body building bemutató, hordódobáló- és szkanderbajnokság is. A Heves Megyei Hírlap fesztiválját a Szépasszony-bál zárta Pepe, a diszkós muzsikájára.
Az egri lokálpatrióták fáklyás menete az egri várba indult
Heves Megyei Hírlap, 1995
Egerben a megyeházán megtartott ünnepségen Horváth Gábor, a Heves Megyei Közgyűlés alelnöke méltatta az ezeréves állam születésének jelentőségét, s szólt hazánk jelenéről, az előttünk álló feladatokról. Az eseményen köszöntötték Sebestyén Jánost, a Heves Megyei Művelődési Központ igazgatóját, aki augusztus 17-én Budapesten vette át a Magyar Köztársaság Arany Erdemkeresztjét, Baranyi Józsefet, a tardosi Fekete Lajos Általános Iskola tanárát, továbbá Leitner Györgyöt, az egri Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium tanárát, akik a Magyar Köztársaság Ezüst Erdemkeresztje kitüntetésben részesültek, Kary Józsefet, az MMK igazgatóhelyettesét, aki a Népművelésért díjat kapta meg, és dr. Csiffáryné dr. Schwalm Editet, Móra Ferenc-díjast.
Bensőséges ünnepségen vehettek részt mindazok, akik elfogadták az Egri Lokálpatrióta Egylet választmányának meghívását. Az esti találkozó helyszíne a Dobó tér volt, ahol dr. Ringelhann György polgármester emlékezett meg a széles látókörű Szent István királyunkról. A beszéd után fáklyákat kaptak a kezükbe az egybegyűltek, és felsétáltak a várba. Ott dr. Ringelhann György, Láng András, Habis László és Csányi Barna letették virágaikat a Szent István-szobor előtt, majd egy jó félórás műsorra került sor. A meghitt rendezvényt Szepesi György klarinétszólója zárta.
Az ünneplőbe öltözött Heves randevúra hívta a helybelieket, a térségben élőket, hogy együtt ünnepeljenek, s szórakozzanak. A negyedik Hevesi Kupa autós szlalomversenyen több mint nyolcvanan – köztük szlovákok, hollandok is – küzdöttek a Saturnus Rádió vándordíjáért. Közben a város főterén igazi vásári kavalkád fogadta az érdeklődőket. Valamennyi látogató hosszan elidőzött a mesterek terén, de akistermelők standjainál is. Szent István szobrát Kő Pál Munkácsy-díjas szobrász adta át a város honatyáinak, hogy a városháza éke legyen. Kora délután a szabadtéri színpadon dr. Lakos László földművelésügyi miniszter, a fesztivál fővédnöke méltatta az országosan ismertté vált rendezvényt. Ezután egymásnak adták a színpadot a különböző hagyományőrző csoportok, együttesek. A műsor után, késő éjszaka a tűzijátékban gyönyörködhetett a város lakossága.
Szlovák találkozóra került sor a Mátra tetején. A mátraszentimrei falunapon – Szlovákiából érkezett vendégeket is megörvendeztetvén az új létesítménnyel – Zakupszky László nyugalmazott iskolaigazgató tájház avatásával tette emlékezetesebbé az ünnepet. Lőrinciben a szabadtéri szentmisén Mándoki György plébános szentelte meg az új kenyeret, majd Latorczay János, a KDNP vezetőségi tagja mondott beszédet.
