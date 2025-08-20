Az Isten áldja meg a magyart! - Szent István-napot ünnepelnek Gyöngyösön

Az augusztus 20-i programok Gyöngyösön már a reggeli órákban elkezdődtek. A magyar államalapítás ünnepe Gyöngyösön idén is hagyományosan szentmisével kezdődött 9 órakor a Szent Bertalan templomban. A városi ünnepségre 10 órától került sor a szomszédos Fő téren.

Az augusztus 20-i gyöngyösi Szent István-nap résztvevői

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az ünnepi műsorban a Cantare Kóruscsaládot Kalocsainé Csillik Mária és Józsa-Kalocsai Mária vezényelte, zongorán kísért Bajzáth Linda. Előadásukban elhangzott Varga László Millenniumi Himnusza, továbbá az Ó, Szent István dicsértessél című moldvai csángó eredetű népdal Józsa-Kalocsai Mária előadásában, valamint Szörényi-Bródy, István, a király című rockoprájából a Felkelt a napunk kezdetű részlet. Ezt követően a Gyöngyössolymosi Asszonykórus és a Nagyrédei Asszonykórus is csatlakozott a színpadon lévőkhöz, és közösen énekelték el a palóc Himnuszként is ismert Isten áldja meg a magyart! című éneket. A nemzeti színű szalaggal átkötött új kenyeret ezután Balog Gyula, Gyöngyös római katolikus kanonok-plébánosa szentelte meg, amelyet utána Szókovács Péter polgármester szelt meg.

Az ünnepi műsor zárásaként Pelsőczy László színművész, a Nemzeti Kamara Színház örökös tagja, az István, a király rockopera 1983-as bemutatójának címszereplője és Szász Katalin énekművész előadását tekinthették meg a Fő téren ünneplők. Az előadás Szent István király látomásaként nyújtott betekintést az magyarság ezeréves történelmébe, annak sorsfordulóiba, üzenve a mai magyaroknak korabeli írásokkal, krónikákkal, mondákkal, az adott korban keletkezett versekkel, énekekkel.