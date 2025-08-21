Emlékérmek, kisbabák, virágoskertek - köszöntések Markazon Szent István napján

Az augusztus 20-i ünnepségen Markazon önkormányzati elismeréseket adtak át. Markaz Községért emlékérmet és oklevelet kapott Magyari János, Veres Istvánné Likker Tímea és posztumusz Káli Béla.

Az augusztus 20-i ünnepségen köszöntött markazi babák és szüleik

Forrás: Markaz / Facebook / Magocsa Rita

Magyari János a Markazi Polgárőrség alapító tagjaként kezdte a munkáját 25 éve az egyik legrégebbi markazi civil szervezetben. 18 éve vette át Varga Jánostól az elnökséget, mely tisztséget a mai napig is viseli. Kiemelten fontos számára település közbiztonsága, a bűnözés megelőzése, s ha mégis megtörténik a baj, annak mihamarabbi megoldása. Minden évben, vármegyénként egy település érdemli ki a Polgárőr település címet, melyet tavaly Markaz nyert el. Jelenleg Heves vármegyében Markaz áll a második helyen a legbiztonságosabb települések között. Mindkettő eredményért köszönettel tartozik a község a polgárőreinek, így Magyari Jánosnak is, hangzott el a méltatásában.

Az augusztus 20-i ünnepség Markazon az elismerés és a köszöntés napja is volt

Veres Istvánné Likker Tímea 25 éve került a markazi önkormányzat dolgozója. Gyermekkorában az édesanyja szintén konyhákban dolgozott, talán ott érezhette meg ennek a területnek a szépségét, a főzés teremtő erejét. Mert arra, hogy valaki főzzön másoknak, ellássa őket, gondoskodjon róluk, nem mindenki alkalmas. Kezdetben a nagy konyhán dolgozott konyhalányként, majd az óvodai, és az iskolai konyhában gondoskodott gyermekeink tízóraijáról, ebédjéről és uzsonnájáról. Október elsejétől megkezdi nyugdíjas éveit. Külön öröm számára, hogy mindezt már nagymamaként fogja tenni, hiszen szeptember közepére várja első unokáját.