Emlékérmek, kisbabák, virágoskertek - köszöntések Markazon Szent István napján
Magyari János, Veres Istvánné Likker Tímea és posztumusz Káli Béla kapta a Markaz Községért emlékérmet az államalapítás napján. Az augusztus 20-i markazi ünnepségen, hagyományteremtő céllal, először köszöntötték az adott évben született kisbabákat és szüleiket.
Az augusztus 20-i ünnepségen Markazon önkormányzati elismeréseket adtak át. Markaz Községért emlékérmet és oklevelet kapott Magyari János, Veres Istvánné Likker Tímea és posztumusz Káli Béla.
Magyari János a Markazi Polgárőrség alapító tagjaként kezdte a munkáját 25 éve az egyik legrégebbi markazi civil szervezetben. 18 éve vette át Varga Jánostól az elnökséget, mely tisztséget a mai napig is viseli. Kiemelten fontos számára település közbiztonsága, a bűnözés megelőzése, s ha mégis megtörténik a baj, annak mihamarabbi megoldása. Minden évben, vármegyénként egy település érdemli ki a Polgárőr település címet, melyet tavaly Markaz nyert el. Jelenleg Heves vármegyében Markaz áll a második helyen a legbiztonságosabb települések között. Mindkettő eredményért köszönettel tartozik a község a polgárőreinek, így Magyari Jánosnak is, hangzott el a méltatásában.
Az augusztus 20-i ünnepség Markazon az elismerés és a köszöntés napja is volt
Veres Istvánné Likker Tímea 25 éve került a markazi önkormányzat dolgozója. Gyermekkorában az édesanyja szintén konyhákban dolgozott, talán ott érezhette meg ennek a területnek a szépségét, a főzés teremtő erejét. Mert arra, hogy valaki főzzön másoknak, ellássa őket, gondoskodjon róluk, nem mindenki alkalmas. Kezdetben a nagy konyhán dolgozott konyhalányként, majd az óvodai, és az iskolai konyhában gondoskodott gyermekeink tízóraijáról, ebédjéről és uzsonnájáról. Október elsejétől megkezdi nyugdíjas éveit. Külön öröm számára, hogy mindezt már nagymamaként fogja tenni, hiszen szeptember közepére várja első unokáját.
Markazon nem az a kérdés, hol állnak, hanem az, merre tartanak
Káli Béla a középiskolát szerszámkészítő-finomszerészként fejezte be, de végül a verpeléti erdészetnél dolgozott a nyugdíjazásáig. Megszerette a vadászatot, Sopronban felsőfokú vadgazdálkodási végzettséget szerzett. Az irodai munkát sosem szívlelte, az erdő volt a mindene, hozzá tartozott Mátrafüredtől Kékesen át Domoszlóig minden fa, bokor, fűszál. Markaz erdeiben is rendszeresen vadásztatott, a vad etetése, és a vadgazdálkodás volt az élete. 16 évig dolgozott önkormányzati képviselőként, a markazi legendás ultikör tagja volt. Vezetésével élesztettek újra 12 elfeledett markazi forrást. Trófeagyűjteményének nagy része a közösségi ház előterét díszíti. A posztumusz elismerést Káli Béla felesége vette át.
Hét kisbaba és a szüleik ajándékot kaptak
Hagyományteremtő szándékkal, az idei évben első alkalommal köszöntötték a markazi kisbabákat, és családjukat. Szerdán hét, idén született csöppséget és a szüleiket lepték meg.
– Régre visszanyúló önkormányzati gesztus egy kisgyermek születésekor a babatámogatás, mely anyagi segítséget nyújt a szülőknek a kezdetekhez. 5 éve hagyomány a babák születésének hírül adása a babazászlónkkal. Idei évtől pedig minden augusztus 20-án külön is szeretnénk köszönteni őket egy jelképes ajándékkal, s tudatni velük, mennyire örülünk, hogy településünk lélekszáma az ő születésükkel növekedett, s milyen kincsként tekintünk rájuk – mondta Holló László polgármester.
Kihirdették a Virágos Markaz 2025 pályázat végeredményét is, a zsűri Tóth Árpád virágoskertjét ítélte idén a legszebbnek.
Rózsák, muskátlik és társaik a Mátraalján - a nyugalom szigetei versenyre keltek
