Tűzzsonglőrök, Balázs Pali, Andörkaver - itt az idei augusztus 20-i lista Hevesből

Augusztus 20-a, Szent István napja és az új kenyér ünnepe az ország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet Heves vármegye településein változatos programokkal, hagyományos szertartásokkal, szentmisékkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek, hogy közösen emlékezzenek az államalapításra és a magyarság történelmi örökségére.

Augusztus 20-án tűzijáték, koncertek és színes programok várják az érdeklődőket a vármegye városaiban

Fotó: Kiss János

Augusztus 20-i programok egy helyen

FÜZESABONY

Füzesabonyban 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Római Katolikus Plébániatemplomban Papler Pál esperes, plébánosatya prédikációjával. Ezt követően, 12 órától a Templomkertben Nagy Csaba polgármester tart ünnepi beszédet, majd a Szent István obeliszk előtt koszorúzásra kerül sor.

SZIHALOM

Szihalmon augusztus 20-án este 7 órától koncertmisével kezdődnek a Szent István-napi ünnepségek a római katolikus templomban, a Szent Gellért Együttes közreműködésével. Ezt követően, 8 órától Galyasné Dósa Katalin polgármester tart ünnepi beszédet az önkormányzat előtt. A szertartást Dr. Novák István atya kenyéráldása követi, majd a megszentelt kenyeret a résztvevők között osztják szét. A napot fél 9-től a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat látványos előadása zárja, garantálva a látványos és izgalmas befejezést az ünnepi programnak.

PÉTERVÁSÁRA

Pétervásárán 9 órakor kezdődik a szentmise és kenyérszentelés a Római Katolikus Templomban. Az ünnepi beszédet Eged István polgármester tartja, a szentmisét pedig Fehér Róbert esperes celebrálja. Este 9-kor pedig a Főtéren tűzijáték zárja a napot.

SIROK

Sirokban a Turisztikai Információs Központ kertjében 12:30-kor kezdődnek az ünnepi programok köszöntőkkel, versek és énekek bemutatásával. A kenyérszentelést Árvai Ferenc plébános végzi, majd zenei műsor zárja az eseményt. Külön érdekesség, hogy Sirok három nagy, „Búza lelke” elnevezésű, Ország Kenyere második helyezett kenyérrel ünnepel.

RECSK

Recsken augusztus 20-án reggel 9 óra 15 perckor indul a hagyományőrző búcsúi menet a recski Tájház udvaráról. Ezt követően, fél 10-től koszorúzásra kerül sor a Szent István szobornál, a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő parkban. Az ünnepségen Nagy Sándor, Recsk polgármestere mond beszédet. A megemlékezés 10 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a Római Katolikus Templomban, ahol Riz Attila plébániai kormányzó celebrálja a misét, valamint megáldja és szétosztja az új kenyeret a jelenlévők között.

GYÖNGYÖS

Gyöngyösön augusztus 20-án délelőtt kilenc órakor ünnepi szentmisével kezdődnek a Szent István-napi rendezvények a Szent Bertalan-templomban. A misét követően városi ünnepség és kenyérszentelő várja az érdeklődőket 10 órától, ahol az új kenyeret Balogh Gyula kanonok-plébános áldja meg. A közreműködő Cantare Kóruscsalád zongorakísérettel, Bajzáth Linda zongorán, vezényletüket pedig Kalocsainé Csillik Mária és Józsa-Kalocsai Mária biztosítja.