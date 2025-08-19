1 órája
Tűzzsonglőrök, Balázs Pali, Andörkaver - itt az idei augusztus 20-i lista Hevesből
Szent István napja, az államalapítás és az új kenyér ünnepe alkalmából Heves vármegye településein gazdag programsorozattal várják az érdeklődőket. Augusztus 20-án szentmisék, kenyérszentelések, koncertek és tűzijátékok színesítik a nemzeti ünnepet.
Augusztus 20-a, Szent István napja és az új kenyér ünnepe az ország egyik legfontosabb nemzeti ünnepe, amelyet Heves vármegye településein változatos programokkal, hagyományos szertartásokkal, szentmisékkel és kenyérszenteléssel ünnepelnek, hogy közösen emlékezzenek az államalapításra és a magyarság történelmi örökségére.
Augusztus 20-i programok egy helyen
FÜZESABONY
Füzesabonyban 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise a Római Katolikus Plébániatemplomban Papler Pál esperes, plébánosatya prédikációjával. Ezt követően, 12 órától a Templomkertben Nagy Csaba polgármester tart ünnepi beszédet, majd a Szent István obeliszk előtt koszorúzásra kerül sor.
SZIHALOM
Szihalmon augusztus 20-án este 7 órától koncertmisével kezdődnek a Szent István-napi ünnepségek a római katolikus templomban, a Szent Gellért Együttes közreműködésével. Ezt követően, 8 órától Galyasné Dósa Katalin polgármester tart ünnepi beszédet az önkormányzat előtt. A szertartást Dr. Novák István atya kenyéráldása követi, majd a megszentelt kenyeret a résztvevők között osztják szét. A napot fél 9-től a Tűzfészek Tűzzsonglőr Társulat látványos előadása zárja, garantálva a látványos és izgalmas befejezést az ünnepi programnak.
PÉTERVÁSÁRA
Pétervásárán 9 órakor kezdődik a szentmise és kenyérszentelés a Római Katolikus Templomban. Az ünnepi beszédet Eged István polgármester tartja, a szentmisét pedig Fehér Róbert esperes celebrálja. Este 9-kor pedig a Főtéren tűzijáték zárja a napot.
SIROK
Sirokban a Turisztikai Információs Központ kertjében 12:30-kor kezdődnek az ünnepi programok köszöntőkkel, versek és énekek bemutatásával. A kenyérszentelést Árvai Ferenc plébános végzi, majd zenei műsor zárja az eseményt. Külön érdekesség, hogy Sirok három nagy, „Búza lelke” elnevezésű, Ország Kenyere második helyezett kenyérrel ünnepel.
RECSK
Recsken augusztus 20-án reggel 9 óra 15 perckor indul a hagyományőrző búcsúi menet a recski Tájház udvaráról. Ezt követően, fél 10-től koszorúzásra kerül sor a Szent István szobornál, a Polgármesteri Hivatallal szemben lévő parkban. Az ünnepségen Nagy Sándor, Recsk polgármestere mond beszédet. A megemlékezés 10 órakor ünnepi szentmisével folytatódik a Római Katolikus Templomban, ahol Riz Attila plébániai kormányzó celebrálja a misét, valamint megáldja és szétosztja az új kenyeret a jelenlévők között.
GYÖNGYÖS
Gyöngyösön augusztus 20-án délelőtt kilenc órakor ünnepi szentmisével kezdődnek a Szent István-napi rendezvények a Szent Bertalan-templomban. A misét követően városi ünnepség és kenyérszentelő várja az érdeklődőket 10 órától, ahol az új kenyeret Balogh Gyula kanonok-plébános áldja meg. A közreműködő Cantare Kóruscsalád zongorakísérettel, Bajzáth Linda zongorán, vezényletüket pedig Kalocsainé Csillik Mária és Józsa-Kalocsai Mária biztosítja.
Délután a Fő téren folytatódnak a programok: 14:30-kor Kiss Alexandra operettslágerekkel szórakoztatja a közönséget, 15:30-tól Soltész Rezső lép színpadra, majd 16:30-tól a Fitt Kriszti Tánciskola bemutatója következik. 17 órától a gyerekek a Mancs Őrjárat: A titkos küldetés című előadását élvezhetik, ezt követően 17:30-tól Márkus Liza, 19 órától pedig a Pély Barna duó lép fel. A napot este 20 órától utcabál zárja, ahol a popkultúra kedvenceivel ünnepelhetnek a látogatók.
HEVES
Hevesen augusztus 20-án reggel 9 órakor koszorúzással kezdődnek az ünnepi események a Szent István szobornál. Ezt követően, fél 10-től ökumenikus ünnepi alkalmat tartanak a Római Katolikus Templomban. A megemlékezés 10:30-kor díszünnepséggel folytatódik a művelődési házban, ahol sor kerül a kitüntetések átadására is. Az ünnepségen közreműködik Eperjesi Erika, a Miskolci Nemzeti Színház operaénekese. Az ünnepi napot este 18 órától gasztroest zárja a Halász-kúriában, ahol Grúzia és Peru boraival ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
KISKÖRE
Kiskörén augusztus 20-án 15 órától ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel veszi kezdetét a megemlékezés a Római Katolikus Templomban. A programok délután 17 órakor az „Operett Gyöngyszemei” című előadással folytatódnak, ahol színpadra lép Kállai Bori primadonna, érdemes művész, Berkes János érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, valamint a Gonda–Báder Príma-díjas duó. Az előadást a Minaret Kamara zenekar kíséri. 18 órától Szécsi Pál emlékműsor következik, melyben Cserháti Zsuzsa és Máté Péter legszebb dalai is felcsendülnek. Az esten közreműködik Mujahid Zoltán énekes, a Gonda–Báder duó, valamint ismét a Minaret Kamara Zenekar. Az ünnepi beszédet Magyar Csilla, Kisköre polgármestere mondja el. 20:30-tól Péter-Szabó Szilvia koncertjével folytatódik a program, a napot pedig 22 órakor tűzijáték koronázza meg.
EGER
Egerben 10 órai kezdettel ünnepi szentmisét tartanak a Bazilikában. Este 7-től a Dobó téren a Városi díszünnepséget közvetítik a Dobó téri kivetítőn. Ünnepi beszédet mond Dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő. Kitüntetéseket, díjakat adnak át, és este 8 órától Báder Ernő zenekarával lép színpadra. 9-től tűzijáték, 21:10-től, pedig Andörkaver koncert zárja az estét.
VERPELÉT
Verpeléten 19 órától a Kastélykertben rendezik az ünnepséget, ahol Farkas Sándor polgármester beszéde után Kovács Tamás atya áldja meg az új kenyeret. A programban fellép Mujahid Zoltán és Gonda László, majd vendéglátás zárja az estét.
BÉLAPÁTFALVA
Bélapátfalván augusztus 19-én a Tóparti Est keretében ünneplik az államalapítást. Kirakodóvásárral várják a tóparton a vendégeket, majd 19:30-tól Ferencz Péter polgármester mond ünnepi köszöntőt, és városi díjat is átadnak. Este nyolckor veszi kezdetét Balázs Pali és zenekara nagykoncertje, amelyet tűzijáték követ. Az ünnepi kenyeret az augusztus 20-i misén szegik meg a Szent István király templomban.
PÁLOSVÖRÖSMART
Pálosvörösmarton augusztus 20-án 17 órakor kezdődik a Szent István-napi ünnepség a Mária Parkban. Az ünnepi szentmisét Bokros Levente atya celebrálja.
MARKAZ
Markazon augusztus 20-án 8 óra 30 perckor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Szent István-napi megemlékezés a templomban. Az ünnepség 10 órától a Kézműves Házban folytatódik, ahol átadják a Markazért Emlékérmeket és a Markazért Okleveleket, valamint köszöntik a település újszülöttjeit is. Ezen a napon adják át a „Virágos Markaz 2025” elismeréseket is. A rendezvényen közreműködik a Markazi Szenior Tánckar, emelve az ünnepélyes hangulatot.
A vármegye minden településén hagyományőrző programokkal, szentmisékkel, kenyérszenteléssel és kulturális eseményekkel emlékeznek meg Szent Istvánról, az államalapításról és az új kenyér ünnepéről.
