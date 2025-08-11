Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!

Vasárnap egy kis kirándulásból váratlan kaland lett Szarvaskőnél, amikor egy autóban megrepedt a magasnyomású üzemanyagcső. A hétvégi zárvatartás és a forróság miatt elsőre nem is látszott megoldás, de egy egri vállalkozó önzetlen segítsége mindent megváltoztatott.

Két órán keresztül vesztegelt a parkolóban a kunszentmártoni család, de az egri autószerelő megmentette őket

Fotó: Huszár Márk

Amikor az autó elromlik Egerben is akadnak igazán segítőkész emberek, akár hétvégén is

Vasárnap délben, két család indult kirándulni Kunszentmártonból Szilvásváradra. Az úton Szarvaskőnél váratlan probléma adódott: az egyik autó fém magasnyomású üzemanyagcsöve megrepedt. A forróságban és a hétvégi zárvatartások miatt mintegy két órán át próbáltak megoldást találni a javításra - olvashatjuk Kiss József posztját az Egerben láttam, hallottam. Facebook csoportban.