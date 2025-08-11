30 perce
Gyerekekkel az autóban keveredett bajba egy család Egernél, ami ezután jött, arra nem voltak felkészülve!
Egy váratlan műszaki hiba miatt ragadt le két család Szarvaskőnél, de egy egri vállalkozó gyors és önzetlen segítsége mindent megváltoztatott. Az autó javítása nélkülözhetetlen volt, a forróság és vasárnapi időpont miatt reménytelennek tűnt a helyzet, ám mégis akadt megoldás.
Vasárnap egy kis kirándulásból váratlan kaland lett Szarvaskőnél, amikor egy autóban megrepedt a magasnyomású üzemanyagcső. A hétvégi zárvatartás és a forróság miatt elsőre nem is látszott megoldás, de egy egri vállalkozó önzetlen segítsége mindent megváltoztatott.
Amikor az autó elromlik Egerben is akadnak igazán segítőkész emberek, akár hétvégén is
Vasárnap délben, két család indult kirándulni Kunszentmártonból Szilvásváradra. Az úton Szarvaskőnél váratlan probléma adódott: az egyik autó fém magasnyomású üzemanyagcsöve megrepedt. A forróságban és a hétvégi zárvatartások miatt mintegy két órán át próbáltak megoldást találni a javításra - olvashatjuk Kiss József posztját az Egerben láttam, hallottam. Facebook csoportban.
Egy Pimp My Ride epizódot is leforgathatnánk ebben az egri parkolóban
Ekkor bukkantak rá az interneten egy helyi vállalkozóra, Román Péterre, aki autóhűtő javítással foglalkozik Egerben. A telefonhívás után Péter készségesen segített, útba igazította a bajba jutókat, majd rövidesen személyesen is megjelent, hogy megforrassza a megrepedt csövet.
A legmeghatóbb azonban az volt, hogy Péter nem fogadott el pénzt a segítségért, csak jó kirándulást kívánt a családoknak. Ez az önzetlenség és emberség visszaadta a hitet abban, hogy még mindig vannak, akik feltétel nélkül segítenek a rászorulókon.
