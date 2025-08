Rengeteg a tévhit a nappali menetfény körül, vaskos bírság járhat érte, ha így használod!

A járművezető felelőssége a saját járműve megfelelő kivilágításáról gondoskodni

Portálunk érdeklődésére Kispál Zsolt szakoktató, a gyöngyösi Útravaló Autósiskola vezetője elmondta, hogy a jármű automatikus kivilágítása mindig üzemben van abban az esetben, ha a jármű gyújtáson van, vagy jár a motor.

Sok előnye van a menetfénynek, magam is szeretem, mert kényelmes, kiváltja a tompított fényszóró használatát. A probléma akkor kezdődik, ha szürkület van, vagy borult, esős az idő, és a járművezető elfelejti felkapcsolni a tompított fényt

A menetfénynél ugyanis a jármű hátulról semmilyen kivilágítást nem kap. Van olyan fajta automatikus fényszóró, ami a tompított világítást is magától kapcsolja, s ez a jármű hátsó helyzetjelzőit felkapcsolja. Ez az 5-6 évnél nem idősebb járművekben már megtalálható. A magyar utakon futó járművek többsége azonban ennél jóval idősebb. A tanuló vezetőkbe is törekszem belesulykolni, hogy ha az otthoni autón nincs menetfény, akkor a lakott területről kiérve mindig köteles felkapcsolni a tompított fényszórót. Az ősz beköszöntével egyébként nem egyszer hallhatjuk a rádióban is, hogy a menetfény helyett használjuk a tompítottat. A járművezető felelőssége a saját járműve megfelelő kivilágításáról gondoskodni – emelte ki Kispál Zsolt.