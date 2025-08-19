augusztus 19., kedd

Mosási korlátozás

58 perce

Sokan nem tudják, de komoly bírságot kockáztatnak az utcai autómosással

Sokan nem is gondolnák, hogy az utcán, ház előtt vagy parkolóban végzett autómosás nemcsak szabályellenes lehet, hanem a környezetre is káros. A lefolyó szennyezett víz vegyszerekkel, olaj- és üzemanyag-maradványokkal terheli a természetes vizeket, veszélyeztetve a környezet tisztaságát és az élővilágot.

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a ház előtt vagy a lakótelepi parkolóban, egy vödör vízzel és egy szivaccsal elvégzett autómosás teljesen ártalmatlan. A valóság azonban az, hogy ez a látszólag ártatlan tevékenység komoly környezeti problémákat okozhat. Az autók felületén ugyanis nemcsak por és sár található, hanem olaj- és üzemanyag-maradványok, fékporból származó fémrészecskék – például réz, cink vagy ólom –, valamint egyéb szennyezőanyagok. A mosás során ezek mind lekerülnek a járműről, és a felhasznált tisztítószerekkel együtt a talajra vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerbe jutnak. Utánajártunk, közterületen szabályos-e az autómosás, vagy autószerelés. 

Nem mindegy, hol történik az autómosás

A gond ott kezdődik, hogy közterületen a lefolyó víz többnyire nem kerül szennyvíztisztítóba. A csapadékvíz-elvezető rendszerek nem a vegyszeres, olajos szennyeződések kezelésére készültek, így a szennyezett víz közvetlenül a közeli patakokba, folyókba vagy tavakba kerülhet, tisztítás nélkül. Ez károsítja a vízi élővilágot, rontja a vízminőséget, és hosszú távon a természetes ökoszisztémák egyensúlyát is felboríthatja.

A Városrendészeti Iroda tájékoztatása szerint Magyarországon nincs kifejezetten az autómosást önállóan szabályozó országos rendelet, azonban a környezetvédelmi és vízgazdálkodási előírások egyértelműen tiltják a mosás során keletkező szennyezett víz szabadföldbe engedését. Az 1995. évi LIII. törvény kimondja: szennyeződést tartalmazó folyadék talajba juttatása tilos, mivel a benne lévő anyagok az élővízi rendszerbe kerülhetnek. Ez a szabály köz- és magánterületen történő autómosásra egyaránt vonatkozik.

Eger városában a 38/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza a közterületi autómosást. A rendelet megszegése magánszemély esetében 10 ezertől 200 ezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében akár 2 millió forintig terjedő pénzbírsággal is járhat.

Egy tiszta autó kétségkívül jó érzést nyújt, de fontos, hogy a környezet tisztasága ne lássa ennek kárát. A közterületi mosás helyett érdemes környezetbarát autómosót választani, ahol a szennyezett víz nem jut közvetlenül a természetbe, így nemcsak a jármű, hanem a bolygónk is tisztább maradhat.

 

