Sokan nem tudják, de komoly bírságot kockáztatnak az utcai autómosással

Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a ház előtt vagy a lakótelepi parkolóban, egy vödör vízzel és egy szivaccsal elvégzett autómosás teljesen ártalmatlan. A valóság azonban az, hogy ez a látszólag ártatlan tevékenység komoly környezeti problémákat okozhat. Az autók felületén ugyanis nemcsak por és sár található, hanem olaj- és üzemanyag-maradványok, fékporból származó fémrészecskék – például réz, cink vagy ólom –, valamint egyéb szennyezőanyagok. A mosás során ezek mind lekerülnek a járműről, és a felhasznált tisztítószerekkel együtt a talajra vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerbe jutnak. Utánajártunk, közterületen szabályos-e az autómosás, vagy autószerelés.

Gyakran látni közterületen autómosást, de vajon engedélyezett ez a gyakorlat?

Nem mindegy, hol történik az autómosás

A gond ott kezdődik, hogy közterületen a lefolyó víz többnyire nem kerül szennyvíztisztítóba. A csapadékvíz-elvezető rendszerek nem a vegyszeres, olajos szennyeződések kezelésére készültek, így a szennyezett víz közvetlenül a közeli patakokba, folyókba vagy tavakba kerülhet, tisztítás nélkül. Ez károsítja a vízi élővilágot, rontja a vízminőséget, és hosszú távon a természetes ökoszisztémák egyensúlyát is felboríthatja.

A Városrendészeti Iroda tájékoztatása szerint Magyarországon nincs kifejezetten az autómosást önállóan szabályozó országos rendelet, azonban a környezetvédelmi és vízgazdálkodási előírások egyértelműen tiltják a mosás során keletkező szennyezett víz szabadföldbe engedését. Az 1995. évi LIII. törvény kimondja: szennyeződést tartalmazó folyadék talajba juttatása tilos, mivel a benne lévő anyagok az élővízi rendszerbe kerülhetnek. Ez a szabály köz- és magánterületen történő autómosásra egyaránt vonatkozik.

