Sokan nem tudják, de komoly bírságot kockáztatnak az utcai autómosással
Sokan nem is gondolnák, hogy az utcán, ház előtt vagy parkolóban végzett autómosás nemcsak szabályellenes lehet, hanem a környezetre is káros. A lefolyó szennyezett víz vegyszerekkel, olaj- és üzemanyag-maradványokkal terheli a természetes vizeket, veszélyeztetve a környezet tisztaságát és az élővilágot.
Sokan még mindig úgy gondolják, hogy a ház előtt vagy a lakótelepi parkolóban, egy vödör vízzel és egy szivaccsal elvégzett autómosás teljesen ártalmatlan. A valóság azonban az, hogy ez a látszólag ártatlan tevékenység komoly környezeti problémákat okozhat. Az autók felületén ugyanis nemcsak por és sár található, hanem olaj- és üzemanyag-maradványok, fékporból származó fémrészecskék – például réz, cink vagy ólom –, valamint egyéb szennyezőanyagok. A mosás során ezek mind lekerülnek a járműről, és a felhasznált tisztítószerekkel együtt a talajra vagy a csapadékvíz-elvezető rendszerbe jutnak. Utánajártunk, közterületen szabályos-e az autómosás, vagy autószerelés.
Nem mindegy, hol történik az autómosás
A gond ott kezdődik, hogy közterületen a lefolyó víz többnyire nem kerül szennyvíztisztítóba. A csapadékvíz-elvezető rendszerek nem a vegyszeres, olajos szennyeződések kezelésére készültek, így a szennyezett víz közvetlenül a közeli patakokba, folyókba vagy tavakba kerülhet, tisztítás nélkül. Ez károsítja a vízi élővilágot, rontja a vízminőséget, és hosszú távon a természetes ökoszisztémák egyensúlyát is felboríthatja.
A Városrendészeti Iroda tájékoztatása szerint Magyarországon nincs kifejezetten az autómosást önállóan szabályozó országos rendelet, azonban a környezetvédelmi és vízgazdálkodási előírások egyértelműen tiltják a mosás során keletkező szennyezett víz szabadföldbe engedését. Az 1995. évi LIII. törvény kimondja: szennyeződést tartalmazó folyadék talajba juttatása tilos, mivel a benne lévő anyagok az élővízi rendszerbe kerülhetnek. Ez a szabály köz- és magánterületen történő autómosásra egyaránt vonatkozik.
Eger városában a 38/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet szabályozza a közterületi autómosást. A rendelet megszegése magánszemély esetében 10 ezertől 200 ezer forintig, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében akár 2 millió forintig terjedő pénzbírsággal is járhat.
Egy tiszta autó kétségkívül jó érzést nyújt, de fontos, hogy a környezet tisztasága ne lássa ennek kárát. A közterületi mosás helyett érdemes környezetbarát autómosót választani, ahol a szennyezett víz nem jut közvetlenül a természetbe, így nemcsak a jármű, hanem a bolygónk is tisztább maradhat.
