augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya matrica

3 órája

Vége a lehúzásnak, nemsokára olcsóbb lesz az autópálya-matrica

Címkék#megye#autópálya matrica#Budapest#díj

A vásárlási szokások nem csak a tartós fogyasztási cikkek esetében változtak meg, hanem az autópálya-matricák beszerzési módja is egyre inkább eltolódott az online csatornák felé az elmúlt időszakban. Ezt felismerve a kormány megtette az ilyenkor szükséges lépéseket, melyek végeredményeként szeptembertől olcsóbban vásárolhatja majd meg mindenki az ilyen matricákat.

Heol.hu

A hamarosan bevezetésre kerülő változások azok számára kedveznek majd igazán, akik eddig is főleg online értékesítési csatornákon vásárolták meg az autópályák használatára feljogosító "cédulát". Az új feltételek szerint ugyanis szeptembertől online is díjmentesen lehet azt megvenni, ahogy eddig a benzinkutakon. Az autópálya-matrica hivatalos díján felül ugyanis nem lehet kényelmi vagy más többletköltséget felszámolni: ez a díj jelenleg akár több ezer forint is lehet.

Szeptembertől nem terheli majd semmilyen többletköltség az autópálya-matrica vásárlásokat: minden értékesítési csatornán annyiba kerül majd, mint a benzinkutakon
Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Olcsóbb lesz az autópálya-matrica: csak hivatalos áron lehet eladni

„A kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók több ezer forintot is ráterhelhettek az autópálya-matrica hivatalos árára. Most ezt megszüntetjük” – írta a kormány a közösségi oldalán. 

A matrica megvásárlásához a jelenleg legmegbízhatóbbnak mondható online forrás a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. internetes oldala. Ezen keresztül vásárolva a szolgáltató nem számít fel kényelmi díjat, azaz névértéken lehet megvenni a kívánt autópálya-matricát. Ugyan a vásárlás regisztrációhoz kötött, de a biztonság miatt megéri.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vármegyei matricák nagyon népszerűek

A tavaly megvásárolt összes matrica mintegy 40 százalékát a vármegyei matricák tették ki. Az ilyen típusú engedélyekkel ráadásul a választott megye határától a szomszédos megye első lehajtójáig közlekedhetnek az autósok: ez azt jelenti, hogy Egerből Budapest irányába egészen az Aszód/Gödöllő lehajtóig használhatják a Heves vármegyére szóló matricát anélkül, hogy megbüntetnék őket.

– Gyakran járunk a szüleimhez, akik Pest vármegye szélén élnek, de csaknem a teljes utat autópályán tehetjük meg a heves megyei matricánkkal. Így szerencsére nagyon rövid idő alatt odaérünk hozzájuk, még a húsleves sem hűl ki az asztalon, s mi már ott is vagyunk – mondta el lapunk kérdésére Gábor, egy Eger melletti településen élő édesapa.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu