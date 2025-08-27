Vége a lehúzásnak, nemsokára olcsóbb lesz az autópálya-matrica

A hamarosan bevezetésre kerülő változások azok számára kedveznek majd igazán, akik eddig is főleg online értékesítési csatornákon vásárolták meg az autópályák használatára feljogosító "cédulát". Az új feltételek szerint ugyanis szeptembertől online is díjmentesen lehet azt megvenni, ahogy eddig a benzinkutakon. Az autópálya-matrica hivatalos díján felül ugyanis nem lehet kényelmi vagy más többletköltséget felszámolni: ez a díj jelenleg akár több ezer forint is lehet.

Szeptembertől nem terheli majd semmilyen többletköltség az autópálya-matrica vásárlásokat: minden értékesítési csatornán annyiba kerül majd, mint a benzinkutakon

Fotó: Huszár Márk/heol.hu

Olcsóbb lesz az autópálya-matrica: csak hivatalos áron lehet eladni

„A kényelmi díjnak eddig nem volt semmilyen maximuma, a viszonteladók több ezer forintot is ráterhelhettek az autópálya-matrica hivatalos árára. Most ezt megszüntetjük” – írta a kormány a közösségi oldalán.

A matrica megvásárlásához a jelenleg legmegbízhatóbbnak mondható online forrás a Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. internetes oldala. Ezen keresztül vásárolva a szolgáltató nem számít fel kényelmi díjat, azaz névértéken lehet megvenni a kívánt autópálya-matricát. Ugyan a vásárlás regisztrációhoz kötött, de a biztonság miatt megéri.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A vármegyei matricák nagyon népszerűek

A tavaly megvásárolt összes matrica mintegy 40 százalékát a vármegyei matricák tették ki. Az ilyen típusú engedélyekkel ráadásul a választott megye határától a szomszédos megye első lehajtójáig közlekedhetnek az autósok: ez azt jelenti, hogy Egerből Budapest irányába egészen az Aszód/Gödöllő lehajtóig használhatják a Heves vármegyére szóló matricát anélkül, hogy megbüntetnék őket.

– Gyakran járunk a szüleimhez, akik Pest vármegye szélén élnek, de csaknem a teljes utat autópályán tehetjük meg a heves megyei matricánkkal. Így szerencsére nagyon rövid idő alatt odaérünk hozzájuk, még a húsleves sem hűl ki az asztalon, s mi már ott is vagyunk – mondta el lapunk kérdésére Gábor, egy Eger melletti településen élő édesapa.