Az Agria Drink megerősítette: zavartalan a működés a tragédia után

A városban több helyütt felmerült, hogyan működik tovább az Agria Drink nélküle. Most az üzlet tisztázta ezt közösségi oldalán.

– Az elmúlt hetekben sok figyelmet kapott a cégünk, és tudjuk, hogy ilyenkor a hírek gyorsan terjednek. Örömmel jelentjük, hogy a működésünk stabil, a megrendelések folyamatosak, és a csapatunk továbbra is minden nap azon dolgozik, hogy gyorsan, pontosan és a megszokott minőségben szolgálja ki ügyfeleinket.

Köszönjük, hogy velünk vagytok és együtt a jövőben is sikerre visszük ezt a közös történetet – írták.