Az Agria Drink megerősítette: zavartalan a működés a tragédia után

Címkék#Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Agria Drink Hungary#Agria Market Kft

Megtartja stabilitását az Agria Drink Hervai Zsolt halála után is. A cég közösségi oldalán biztosította ügyfeleit, hogy a megrendelések folyamatosak, a csapat pedig továbbra is a megszokott minőségben és pontossággal dolgozik.

Heol.hu

Még július végén, egészen pontosan július 29-én írtunk arról a sajnálatos hírről, hogy elhunyt Hervai Zsolt, a kereskedelmi és iparkamara megyei alelnöke, az Agria Drink és az Agria Market Kft tulajdonosa. Rengetegen emlékeztek meg róla, megható szavakkal búcsúzott mások mellett az Egri Vízilabda Klub és a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

A városban több helyütt felmerült, hogyan működik tovább az Agria Drink nélküle. Most az üzlet tisztázta ezt közösségi oldalán.
– Az elmúlt hetekben sok figyelmet kapott a cégünk, és tudjuk, hogy ilyenkor a hírek gyorsan terjednek. Örömmel jelentjük, hogy a működésünk stabil, a megrendelések folyamatosak, és a csapatunk továbbra is minden nap azon dolgozik, hogy gyorsan, pontosan és a megszokott minőségben szolgálja ki ügyfeleinket.

Köszönjük, hogy velünk vagytok és együtt a jövőben is sikerre visszük ezt a közös történetet – írták.

 

